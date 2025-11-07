Alex Belli e Delia Duran saranno presto genitori del loro primo figlio. La coppia, protagonista di alcune delle edizioni più seguite e discusse di Grande Fratello Vip e Temptation Island, ha annunciato la dolce attesa nel corso di un’intervista a Verissimo, confermando così i rumor che circolavano da giorni sui social.

L’annuncio della gravidanza a Verissimo

Durante la puntata andata in onda circa una settimana fa, Delia Duran ha condiviso la sua felicità e l’emozione di vivere questo momento accanto al marito Alex Belli. L’attore e la modella hanno raccontato di aver atteso il momento giusto per rendere pubblica la notizia, dopo i primi mesi di grande riservatezza.

Alex Belli: “Spero tanto in una femminuccia”

Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, Alex Belli ha parlato apertamente del suo desiderio riguardo al sesso del nascituro: “Io spero tanto in una femminuccia, visto che siamo quattro fratelli maschi. I miei fratelli hanno fatto solo maschi, cinque nipotini maschi”.

I nomi scelti per il futuro bebè

Durante la stessa intervista, Alex Belli ha anche rivelato quali nomi preferirebbe dare al loro primo figlio: “Se è maschio mi piacciono tantissimo Michelangelo, Gabriel, Leonardo. Se è femmina Chloe o Samantha”.