Un nuovo colpo di scena scuote Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, un altro concorrente rischia di non poter partecipare alle prossime puntate.

Carlo Aloia a rischio forfait

Durante le prove, Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli, si sarebbe fatto male. La natura dell’infortunio non è ancora del tutto chiara, ma la sua partecipazione alla puntata di domani sera è in forte dubbio. Gli spettatori dello show dovranno attendere aggiornamenti ufficiali per scoprire se la coppia potrà scendere in pista.

La situazione di Francesca Fialdini

Non è ancora risolta nemmeno la situazione di Francesca Fialdini. Nonostante la conduttrice abbia espresso la volontà di proseguire nella gara, il suo piede presenta ancora gonfiore al quarto e quinto dito. Per favorire il riassorbimento del gonfiore, Fialdini si è sottoposta a un trattamento all’ossido di zinco.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Giovanni Pernice ha confermato che lui e Francesca Fialdini intendono continuare regolarmente la competizione.