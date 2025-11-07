Mattia Scudieri sta vivendo ore di forte tensione nella Casa del Grande Fratello 2025. Dopo un comunicato inaspettato, il giovane concorrente siciliano è apparso visibilmente scosso e si è sfogato con alcuni coinquilini, tra cui Omer Elomari e Domenico D’Alterio, in merito alla decisione presa dalla fidanzata Carlotta. Tuttavia, pochi istanti dopo, quest’ultima ha smentito di averlo lasciato.

Mattia Scudieri turbato per la decisione di Carlotta

Nella giornata di ieri, un comunicato ufficiale ha colto di sorpresa gli inquilini del reality condotto da Simona Ventura. All’interno della celebre busta rossa, Mattia ha scoperto le dichiarazioni social di Carlotta, la sua fidanzata, che ha espresso dubbi sulla loro storia d’amore.

Il motivo di questa crisi sarebbe il presunto avvicinamento tra Mattia e Grazia Kendi, che avrebbe spinto Carlotta a prendere le distanze. Visibilmente provato, Mattia non ha trattenuto le lacrime, spiegando ai suoi compagni: “Non penso ci siano parole da aggiungere. Non ho mai mancato di rispetto a Carlotta. Non ha capito niente questa ragazza, ho lottato per il nulla. Io non ho malizia, non faccio niente, non può passare questo messaggio”.

Lo sfogo di Mattia Scudieri nella Casa del Grande Fratello

Poche ore dopo, ancora scosso, Mattia si è confidato con Omer Elomari e Domenico D’Alterio, esprimendo tutta la sua delusione e amarezza per quanto accaduto.

“Carlotta è il mio pensiero principale – ha dichiarato Mattia –. Il fatto che le persone non abbiano sensibilità, né tatto, né rispetto, quello sì che mi fa innervosire. Perché devi fare sempre la protagonista... senza motivo”.

A provare a rassicurarlo è stato proprio Domenico D’Alterio, che ha mostrato comprensione per il dolore del ragazzo: “Da un lato lo capisco, è brutto. È normale che tu ci stia male. Si deve capire perché la ragazza ha preso una decisione del genere”.

La delusione e l’attesa di un chiarimento

Nel corso della conversazione, Mattia Scudieri ha definito la scelta di Carlotta “un fulmine a ciel sereno”, aggiungendo che avrebbe preferito ricevere un confronto diretto: “Non penso sia una scelta intelligente, ma non la giudico. È un fulmine a ciel sereno. Poteva dirmelo di persona”.

Ora i fan del Grande Fratello 2025 si chiedono se Mattia riceverà un chiarimento nella prossima puntata del reality. Tutti gli occhi sono puntati sulla diretta di lunedì 10 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, dove potrebbero arrivare nuovi colpi di scena