Dopo giorni di polemiche e speculazioni, Marius Kendi, padre di Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio. L’attenzione dei fan si era concentrata sul rapporto tra Grazia e Mattia Scudieri, che ha scatenato commenti anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Grazia e Mattia: solo amicizia?

Interrogato dai colleghi di LolloMagazine sul possibile legame tra sua figlia e Mattia, Marius ha chiarito: “Non c’è niente tra di loro se non una bella amicizia. Se Mattia non fosse fidanzato un passo in più lo avrebbero fatto entrambi… A Grazia lui piace ma rispetta Mattia in primis e la sua fidanzata”.

Riguardo alla possibilità che Mattia possa diventare il fidanzato ideale per Grazia, il padre della gieffina ha aggiunto: “Io ho sempre accolto con rispetto i suoi fidanzati, è lei che deve essere felice. Mattia è un bravissimo ragazzo. La sua sensibilità mi tocca molto”.

Il commento sulla fidanzata di Mattia

Il signor Kendi ha criticato la scelta della fidanzata di Mattia di commentare pubblicamente sui social: “Non amo mettermi in mostra; quindi, io avrei chiarito faccia a faccia. Lei credo avesse già qualche disguido da prima di entrare nella Casa con lui. E ora ha preso la palla al balzo”.

Il percorso di Grazia nella Casa

Il padre di Grazia traccia un bilancio del percorso della figlia nel Grande Fratello 2025: “Un bel percorso, potrebbe e dovrebbe dire – però – meno parolacce! Non ho mai sentito una parolaccia dalla sua bocca davanti a me”.

Gli altri concorrenti sotto la lente

“Chi c’è di falso? Non lo so. Ma Anita è una grande stratega. Non è sua amica (di Grazia, ndr) e non lo è mai stata. Grazia si è affezionata a lei ma l’affetto non è reciproco da parte di Anita”. E gli altri? “Jonas e Anita strateghi. Ma la migliore a saper usare strategie è proprio Ivana”.