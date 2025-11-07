All’interno della Casa del Grande Fratello 2025 è finalmente arrivato il momento più atteso dai fan: il primo bacio ufficiale della stagione. Protagonisti del tenero gesto sono Jonas Pepe e Anita Mazzotta, due concorrenti che da settimane avevano mostrato una crescente complicità.

Il primo bacio tra Jonas e Anita emoziona la Casa

Tra sguardi complici, confidenze e momenti di vicinanza, l’affinità tra Jonas e Anita era ormai sotto gli occhi di tutti. A suggellare il loro legame è stato un momento davvero magico: mentre un aereo sorvolava la Casa con la scritta “J&A, il caso non esiste. #Jonita”, i due si sono lasciati andare a un bacio tenero e spontaneo davanti a tutti gli altri gieffini.

L’episodio ha subito scatenato il web, dove si sono moltiplicate le fanpage dedicate alla coppia “Jonita”, già tra gli argomenti più discussi sui social.

Il commento ironico di Grazia Kendi

Durante la scena romantica, non sono mancati momenti di ironia. La gieffina Grazia Kendi ha infatti scherzato sul gesto dicendo: “Ci sono voluti mille euro per darsi un bacio”.

Strategia o vero amore? I dubbi di Francesco Rana

Non tutti, però, credono che tra Jonas e Anita ci sia un sentimento autentico. L’ex concorrente Francesco Rana, in una recente intervista, ha espresso forti perplessità sul comportamento di Anita: “Anita è la persona che più mi ha deluso. Le sono stato vicino nei momenti difficili, ma quando è uscita e ha visto i trend, si è avvicinata a Jonas per convenienza. Lei era già forte di suo: vincere sì, ma con i valori, in modo onesto e pulito”.

Il web si divide: i fan di “Jonita” contro gli scettici

Sui social, i commenti si sono divisi tra chi sostiene la sincerità del sentimento e chi pensa si tratti solo di una mossa tattica. L’hashtag #Jonita è rapidamente salito tra i trend su X (Twitter).