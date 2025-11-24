Negli ultimi anni Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è finito spesso al centro del gossip per vicende personali e sentimentali. Dopo un periodo complesso, con le accuse di stalking all’ex fidanzata Lulù Selassiè, oggi il nuotatore sembra aver finalmente ritrovato la serenità… e anche l’amore.

Dopo la fine della storia con Lulù Selassiè, nuove tappe nella vita sentimentale di Manuel

Non è la prima volta che il giovane nuotatore si rimette in gioco. Negli scorsi mesi aveva ufficializzato la relazione con Costanza Di Stefano, con cui si era mostrato felice e sereno. L’idillio, però, era durato poco: già a marzo circolavano indiscrezioni su una possibile rottura, successivamente confermata dai fatti.

Manuel presenta la nuova fidanzata: ecco chi è Federica Padovano

Nelle ultime ore Manuel ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in compagnia della sua nuova compagna, Federica Padovano, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Ecco cosa sappiamo su di lei:

vive a Napoli

conta poco più di 2.000 follower su Instagram

su Instagram condivide contenuti semplici della sua quotidianità: viaggi, serate, momenti con amici e famiglia

si è recentemente laureata in Farmacia all’Università di Napoli

Le foto social e la dedica romantica

Per ufficializzare la storia, Manuel ha scelto di pubblicare diversi scatti che raccontano la loro quotidianità: momenti semplici, sorrisi e tanta complicità. A colpire il pubblico è stata però la dolcissima didascalia che accompagna le immagini: “Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”.