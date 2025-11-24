Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello e volto noto della televisione italiana, ha recentemente condiviso la difficile vicenda legata a suo fratello Manuel Petrarolo, scomparso improvvisamente due anni fa. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex gieffina ha voluto rendere pubblica tutta la storia, dal momento della sparizione fino al suo inatteso ritrovamento.

La scomparsa di Manuel

Secondo quanto racconta Pamela, Manuel stava attraversando un periodo complicato, segnato dalla fine di una relazione importante e dalle difficoltà a trovare un lavoro stabile. In quel contesto, il giovane avrebbe fatto perdere le proprie tracce senza dare alcuna spiegazione.

La famiglia avrebbe tentato più volte di denunciare la sua scomparsa, ma senza successo. Essendo un adulto, Manuel aveva infatti il diritto di allontanarsi da casa senza dover fornire aggiornamenti sui suoi spostamenti.

Il ritrovamento e gli arresti domiciliari

La svolta è arrivata pochi mesi fa, quando la polizia ha contattato i genitori di Pamela per comunicare che Manuel si trovava agli arresti domiciliari. La vicenda, ancora tutta da chiarire, sembra essere legata a un’indagine sull’utilizzo di un’automobile coinvolta in un furto.

Le parole di Pamela Petrarolo

“Mio fratello Manuel non ha autorizzato il suo avvocato a dirci nulla. Ci ha detto che si è trovato coinvolto in ‘qualcosa più grande di lui’, senza averlo capito. È adulto, può farlo. Ma questa scelta ci ha fatto malissimo: è come se ci avesse chiuso ancora una volta la porta in faccia”, ha dichiarato Pamela.

La famiglia, nonostante il dolore, sta rispettando la volontà di Manuel, cercando di mantenere il contatto attraverso videochiamate e brevi incontri visivi, senza oltrepassare i limiti imposti dal fratello.

I contatti con la famiglia

Insieme ai genitori, Pamela si sarebbe recata più volte sotto l’abitazione di Manuel per tentare un confronto diretto, ma il giovane ha permesso solo contatti limitati. La famiglia è riuscita a vederlo attraverso la finestra dell’appartamento e, in occasione del compleanno di Pamela, grazie a una videochiamata.

Le intenzioni di Manuel Petrarolo

Nonostante la distanza, Manuel avrebbe comunicato la volontà di chiarire gli eventi degli ultimi due anni della sua vita, promettendo di affrontare l’argomento non appena sarà pronto. La famiglia attende dunque con pazienza il momento in cui Manuel deciderà di raccontare la sua versione dei fatti.