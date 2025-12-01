L’attuale edizione del Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione. Questa sera, lunedì primo dicembre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata decisiva, durante la quale verrà annunciato il secondo finalista. In nomination ci sono Mattia Scudieri, Grazia Kendi, Omer Elomari e Jonas Pepe (clicca QUI per l’esito del sondaggio), tutti in gara per raggiungere Giulia Soponariu già qualificata alla finale.

Nel frattempo, l’ex concorrente Chiara Cainelli è tornata a parlare della sua esperienza nel reality in una lunga intervista rilasciata alla rivista Mio, affrontando temi come la sua storia d’amore con Alfonso D’Apice, il nuovo corso del programma condotto da Simona Ventura e il discusso triangolo sentimentale che ha animato la Casa.

Chiara Cainelli ricorda l’esperienza al Grande Fratello e parla di Alfonso D’Apice

Nell’intervista, Chiara ha ripercorso i momenti più intensi del suo percorso nella Casa, segnato soprattutto dal legame nato con Alfonso. L’ex gieffina ha descritto la relazione come un punto di forza del suo viaggio televisivo: “È una persona dal cuore grande, con valori che oggi è difficile trovare. Dentro la Casa mi ha conquistata con la sua delicatezza: io venivo da un lungo periodo di solitudine e non credevo più nell’amore, mentre lui, pur avendo sofferto molto perché aveva da poco chiuso una lunga relazione, ci credeva ancora.

La nostra storia è cresciuta piano piano, siamo partiti da un’amicizia sincera e questo è stato positivo, perché ci ha dato modo di esporci e mostrarci per come eravamo, senza strategie. Sappiamo di poter contare sempre l’uno sull’altra. Siamo sereni e stabili, consapevoli della forza del nostro rapporto”.

Chiara Cainelli promuove Simona Ventura alla conduzione

L’ex gieffina ha poi espresso parole di grande apprezzamento per la nuova conduttrice del reality, Simona Ventura, sottolineando il cambio di atmosfera introdotto nel programma: “Simona Ventura ha portato un’aria diversa, più materna, più empatica. È una donna, una madre: capisce le fragilità di chi non è abituato alle telecamere”.

Secondo Chiara, anche il cast Nip di quest’anno si è dimostrato particolarmente consapevole: “I concorrenti li vedo molto più preparati dei Vip! Oggi i ragazzi sanno come comportarsi davanti alle telecamere, come gestire le parole, cosa dire e cosa non dire”.

La frecciatina ad Anita Mazzotta: “Ha un vantaggio nel gioco”

Una parte dell’intervista è dedicata anche alla piercer milanese Anita Mazzotta, al centro delle polemiche per essere rientrata nella Casa dopo l’uscita dovuta a un lutto familiare.

Chiara ha espresso inizialmente simpatia per la concorrente, salvo poi ricredersi: “All’inizio mi piaceva Anita, ma ho cambiato idea dopo che è uscita e poi rientrata: penso che il gioco, in questo modo, perda significato”.

Pur mostrando comprensione per i motivi dell'uscita, la Cainelli ha sottolineato il problema di un possibile vantaggio strategico: “Capisco i motivi, sua mamma è venuta a mancare, ma una volta fuori hai informazioni che gli altri non hanno. Ad esempio, lei sa chi sono i preferiti del pubblico e questo vuol dire tanto, perché aiuta a muoversi nelle dinamiche della Casa. Gioca con un certo vantaggio”.