Nelle ultime settimane ha preso ufficialmente il via il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon. Il giovane napoletano ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedere sul trono con la speranza di trovare finalmente la sua anima gemella.

Tra le ragazze scese per corteggiarlo c’è anche la TikToker Alessia Antonetti, già finita al centro di alcune segnalazioni circolate sui social (ne abbiamo parlato QUI). Ma non è l’unica a essersi messa in gioco per conoscere il nuovo tronista.

Una corteggiatrice eliminata racconta la sua esperienza

Negli ultimi giorni Ciro ha cominciato a incontrare le varie corteggiatrici scese per lui. Una di loro, dopo essere stata eliminata, ha deciso di raccontare la sua esperienza a Deianira Marzano, inviandole un messaggio su Instagram in cui ha condiviso le sue impressioni… e anche qualche frecciatina al tronista.

La ragazza ha descritto così l’atmosfera vissuta nello studio: “Che rimanga tra noi, io ero lì, in mezzo a quelle ragazze, e mi sono sentita piccola piccola… tutte rifatte, tutte che se la tiravano, nessuna uguale alle foto di Instagram… e soprattutto nessuna spontanea, tutte che si studiavano una parte”.

Ha poi aggiunto: “Spoiler: non sono stata scelta, ma forse meglio così. Perché se gli piace questo tipo di ragazza, secondo me la sua relazione dura un mese e poi si lasciano”.

La frecciatina al tronista: “Non sa neanche lui quello che vuole”

La corteggiatrice ha parlato anche del comportamento di Ciro Solimeno, lasciando intendere di averlo trovato poco chiaro e distante: “Mi è sembrato abbastanza confuso in generale e che di empatia ci fosse poco e nulla… non sa neanche lui quello che vuole. Sembra un po’ il classico ragazzo bello che non balla”.

Infine, ha commentato la scelta – secondo lei palese – di un’altra ragazza presente in studio: “Una certa, molto allegra sui social, ha già messo i video di quando è scesa e di quando ha parlato… mi pare che sia stata scelta”.

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, la ragazza ha concluso con un tono più positivo: “Ci sono rimasta male perché mi sono venuti altri complessi, però alla fine è stata un’esperienza e va bene così”.