Costanza Di Stefano, la fidanzata che Manuel Bortuzzo aveva ufficialmente presentato lo scorso anno, ha attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip per il modo in cui ha gestito la loro relazione e, in particolar modo, per la successiva rottura.

Con un post pubblicato su Instagram, la ragazza ha accusato il nuotatore di averla strumentalizzata, e ha chiarito alcune imprecisioni emerse durante una recente live su TikTok. Costanza ha descritto Manuel come una persona volubile, capace di allontanarsi nonostante si fosse dichiarato innamorato fino a pochissimo tempo prima della fine della storia.

“All’inizio della nostra relazione, ha preferito mantenere la storia segreta per poter dare un’esclusiva al giornale”, ha scritto Costanza nella story pubblicata su Instagram. In questo messaggio, ha poi rivelato per la prima volta il presunto desiderio di Bortuzzo di ufficializzare la loro relazione approfittando di una copertura mediatica favorevole. La Di Stefano ha poi raccontato che il 25 dicembre 2024, Manuel le avrebbe scritto una lettera nella quale lasciava intendere che la loro fosse una storia importante. Dopo due settimane, i due parteciparono insieme a una puntata di Verissimo, presentandosi come una coppia innamorata, salvo poi chiudere la relazione alla fine di gennaio, in un arco di tempo brevissimo.

“Sono stata strumentalizzata”, ha concluso Costanza, aggiungendo che a spingerla a parlare sarebbe stata la decisione del nuotatore di ufficializzare la storia con la nuova fidanzata, presentata pubblicamente sui social alcuni giorni fa.