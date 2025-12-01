Domenica 30 novembre, nello studio di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato due neo genitori amatissimi dal pubblico: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, ha condiviso le emozioni e le difficoltà legate alla nascita della loro primogenita Clara Isabel, avvenuta lo scorso 15 ottobre.

La gioia della genitorialità

I due ex vipponi hanno raccontato come la loro vita sia cambiata in meglio con l’arrivo della piccola. Cecilia Rodriguez ha dichiarato: “Dal 15 ottobre la vita è cambiata, ma in meglio”.

Ignazio Moser ha aggiunto: “Siamo una buona squadra. Non è un mistero che a Cecilia piaccia dormire, quindi la mattina deve recuperare, però di notte si occupa della piccola”.

Entrambi hanno condiviso l’emozione unica di prendere in braccio Clara Isabel per la prima volta. Cecilia ha raccontato: “Ho pensato che avrei voluto partorire altre dieci volte. Per me è stato un momento magico, che rifarei”. Anche Ignazio ha ricordato le difficoltà precedenti la nascita della loro bambina: “Come tutte le cose belle si è fatta attendere. Ho già dimenticato tutta l’attesa di diventare padre, ma la nascita di Clara è stato uno dei regali più incredibili”.

Il parto e il ruolo dell’ostetrica

Il parto di Cecilia Rodriguez è stato accompagnato da un curioso stratagemma: la futura mamma ha dovuto ballare e muoversi sulla palla per agevolare la nascita della piccola, come suggerito dall’ostetrica Elena, a cui entrambi si sono molto affezionati.

L’ostetrica ha raccontato: “Cecilia è stata fantastica durante le 20 ore di travaglio. Ignazio è stato sempre presente e fondamentale per il parto”. Al momento della nascita, Clara Isabel ha pianto, ma si è subito calmata quando è stata posta sul petto della madre.

La vita familiare con Clara Isabel

Tornare a casa è stata un’emozione speciale per la coppia, dove li attendeva il loro cane Ercolino. Ignazio ha raccontato: “Avevamo paura che fosse geloso, ma invece è diventato il fratello maggiore di Clara”.

Anche la famiglia allargata è coinvolta nella cura della piccola. Belen Rodriguez, dopo un periodo di distacco, è tornata più presente nella vita della sorella e della nipotina: “Abbiamo litigato come tutte le sorelle, ma ora siamo più uniti che mai”, ha spiegato Cecilia.

Un secondo figlio? Per ora no

Nonostante l’idea di allargare la famiglia sia presente nella coppia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser preferiscono concentrarsi sulla loro primogenita: “Fosse per Ignazio sarebbe già in cantiere un secondo figlio, ma io ho bisogno di concentrarmi su Clarita”, ha concluso Cecilia.