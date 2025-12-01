Carlo Conti ha finalmente svelato la lista dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, suscitando entusiasmo ma anche molte polemiche tra i fan. La kermesse canora vedrà sul palco sia artisti emergenti che ritorni di nomi storici della musica italiana, con alcune sorprese molto attese.
I Big confermati per Sanremo 2026
Tra i cantanti annunciati da Carlo Conti ci sono grandi ritorni e una vera leggenda della musica italiana. Tra i ritorni attesi:
- Arisa
- Levante
- Elettra Lamborghini
- Francesco Renga
- Marco Masini
Inoltre, sarà presente Patty Pravo, una delle vere icone del panorama musicale nazionale.
Gli esclusi dal Festival di Sanremo 2026
Secondo quanto dichiarato al Tg1, Carlo Conti ha ricevuto circa 300 brani, selezionandone solo una piccola parte e lasciando fuori circa 270 artisti. Tra gli esclusi troviamo vecchie conoscenze del Festival, ex concorrenti di “Amici” e nuovi artisti:
- Jalisse
- Anna Tatangelo
- Alex Britti
- Nina Zilli
- Mr. Rain
- Carl Brave
- Fred De Palma
- Frah Quintale
- Il Tre
- Chiara Galiazzo
- Benji & Fede
- Venerus
- Aiello
- Amara
- Emma Nolde
- La Niña
- California
- ex Coma_Cose
- Settembre
- Sarah Toscano
- Mecna
- Nada
- Fast Animals And Slow Kids