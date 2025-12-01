Carlo Conti ha finalmente svelato la lista dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, suscitando entusiasmo ma anche molte polemiche tra i fan. La kermesse canora vedrà sul palco sia artisti emergenti che ritorni di nomi storici della musica italiana, con alcune sorprese molto attese.

I Big confermati per Sanremo 2026

Tra i cantanti annunciati da Carlo Conti ci sono grandi ritorni e una vera leggenda della musica italiana. Tra i ritorni attesi:

Arisa

Levante

Elettra Lamborghini

Francesco Renga

Marco Masini

Inoltre, sarà presente Patty Pravo, una delle vere icone del panorama musicale nazionale.

Gli esclusi dal Festival di Sanremo 2026

Secondo quanto dichiarato al Tg1, Carlo Conti ha ricevuto circa 300 brani, selezionandone solo una piccola parte e lasciando fuori circa 270 artisti. Tra gli esclusi troviamo vecchie conoscenze del Festival, ex concorrenti di “Amici” e nuovi artisti: