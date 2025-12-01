Can Yaman si è raccontato a Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 30 novembre, ad un giorno dal debutto della serie Sandokan, in onda su Rai1 in prima serata da lunedì primo dicembre. L’attore turco interpreta il celebre personaggio della Tigre di Mompracem, e durante l’intervista è apparso visibilmente a disagio davanti alle domande sulla sua vita privata.

L’intervista a Domenica In

Mara Venier ha cercato di mettere a suo agio l’attore, sottolineando: “Io non so niente di te, della tua vita sentimentale, se sei fidanzato. Hai il terrore, ma io non te lo chiedo. Non me ne frega niente, sono cose tue”.

L’attore ha parlato brevemente del personaggio femminile coprotagonista, Marianna, interpretata da Alanah Bloor, rispondendo: “È un’attrice”.

Venier, notando l’imbarazzo di Yaman, ha aggiunto una frecciatina a chi lo aveva intervistato precedentemente: “Sono cose tue, sei prevenuto, si vede che qualcuno è entrato un po’ troppo nel tuo cuore, ma io non lo faccio”.

La vita privata di Can Yaman

Lo scorso luglio, Can Yaman aveva reso pubblica la sua relazione con Sara Bluma, apparendo insieme a lei all’Italian Global Series Festival. Da quel momento la coppia era stata molto presente sui social e in pubblico, tanto che l’attore aveva parlato anche di matrimonio.

Tuttavia, recentemente sembrano esserci segnali di crisi nella relazione: i due avrebbero smesso di seguirsi sui social, suscitando speculazioni sullo stato attuale della loro storia.