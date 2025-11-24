Il 2025 aveva segnato un anno speciale per Can Yaman e Sara Bluma, che si erano incontrati, innamorati e avevano ufficializzato la loro relazione in pubblico. La prima apparizione insieme risale a giugno 2025 all’Italian Global Series Festival, seguita dall’incanto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia a settembre.

Tuttavia, le ultime settimane hanno acceso nuovi riflettori sulla coppia, alimentando voci di una possibile crisi.

Segnali social che fanno discutere

Recentemente, i fan hanno notato un cambiamento significativo sui social: Can Yaman e Sara Bluma hanno smesso di seguirsi su Instagram. L’ultima foto condivisa insieme risale al 29 ottobre, durante una visita istituzionale al Cabildo di Tenerife, dove l’attore turco stava girando la sua nuova serie internazionale, Kaplan.

Le dichiarazioni di Can Yaman su amore e famiglia

Pochi mesi fa, in un’intervista a Vanity Fair, Can Yaman aveva parlato della sua visione dell’amore, sottolineando la ricerca della semplicità e della tranquillità: “Oggi cerco la semplicità, la casa, la tranquillità. In amore conta come stai tra le quattro mura. Se riesci a passare tre mesi chiuso in casa con qualcuno e ridere ogni giorno, allora è la persona giusta”.

L’attore aveva inoltre lasciato aperta la possibilità di diventare padre, pur ammettendo le difficoltà della sua vita frenetica tra set e viaggi.

La storia di Sara Bluma che fa riflettere i fan

A spezzare l’idillio ci ha pensato una storia Instagram di Sara Bluma, poi rimossa. La dj aveva condiviso una poesia che recita: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro… Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri”.

Alessandro Rosica conferma la rottura

Il noto esperto di gossip Alessandro Rosica ha annunciato la separazione tra Can Yaman e Sara Bluma. Per ora né l’attore turco né la dj hanno commentato pubblicamente, ma i gesti sui social sembrano confermare che qualcosa stia cambiando.