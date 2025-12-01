Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex tronisti di Uomini e Donne, sono ormai inseparabili. La coppia, nata appena poche settimane fa, trascorre insieme tutto il tempo libero, e alcuni gesti social fanno pensare che la convivenza possa essere vicina.

Vivendo nella stessa città, Roma, i due riescono a conciliare i rispettivi impegni lavorativi per trascorrere insieme molto tempo. Tuttavia, la convivenza ufficiale non è ancora stata confermata. Entrambi hanno dichiarato a Verissimo, durante la loro prima intervista di coppia con Silvia Toffanin, che non è ancora un passo imminente.

Indizi social: i fan sospettano la convivenza

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. Complice l’atmosfera natalizia, molti fan hanno notato una Instagram Stories di Martina in cui riprende Gianmarco mentre trasporta le sue decorazioni natalizie a casa. Questo gesto ha fatto nascere il dubbio che i due stiano già vivendo insieme, o almeno stiano valutando seriamente la convivenza.

Nonostante le speculazioni, nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la notizia.

Le parole di Chiara Cainelli

La storia d’amore tra Martina e Gianmarco è stata commentata anche da Chiara Cainelli, concorrente della passata edizione del Grande Fratello, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Mio: “Ciro e Martina erano molto diversi. Ci hanno provato, ma qualcosa si è inevitabilmente rotto. Quanto alla storia con Gianmarco, credo che ci volesse più delicatezza nel mostrare una nuova frequentazione. Un po’ di finezza non guasta mai!”.