Continuano le indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo 2026, la cui conduzione sarà affidata nuovamente ad Alfonso Signorini. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero anche due protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island, pronti a contendersi un posto nel reality show più longevo della televisione italiana.

Cast del Grande Fratello Vip: ritorno in grande stile

Dopo mesi di incertezze, i vertici del Biscione hanno ufficialmente approvato la nuova edizione del Grande Fratello Vip, forse anche alla luce dei risultati non esaltanti della versione Nip condotta da Simona Ventura. Ora il compito di Alfonso Signorini è completare e perfezionare il cast, selezionando volti capaci di attirare il pubblico.

Tra i nomi più chiacchierati ci sono quelli di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Stando a quanto rivelato dal noto insider Lorenzo Pugnaloni, i due ex volti della passata dizione di Uomini e Donne faranno parte del cast. I due ex tronisti romani, dopo aver chiuso le rispettive relazioni con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, adesso sono diventati una coppia

Rosario Guglielmi e Sarah Esposito corteggiano Signorini

Secondo le ultime indiscrezioni, due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island starebbero facendo carte false per convincere Alfonso Signorini a inserirli nel cast del Grande Fratello Vip. Si tratta di Rosario Guglielmi e Sarah Esposito, che non hanno mai nascosto la voglia di mettersi in gioco in nuove avventure televisive.

“Da Temptation Island, Rosario e Sarah starebbero facendo di tutto per essere inseriti. Che vinca il migliore, dato che uno dell’ultima edizione quasi sicuramente entrerà”, ha rivelato Pugnaloni.

Il passato televisivo di Rosario e Sarah

Rosario Guglielmi aveva avuto la possibilità di diventare tronista di Uomini e Donne all’inizio dell’anno televisivo, ma la sua esperienza è stata compromessa dall’intervento della sua ex, Lucia Ilardo, nello studio del dating show.

Sarah Esposito, invece, ha superato la rottura con Valerio Ciaffaroni, e ora pronta a un nuovo reality show per rilanciare la propria carriera televisiva.