Andrea Delogu sta vivendo un percorso straordinario a Ballando con le Stelle, affrontando con coraggio il dolore per la perdita del fratello Evan. Nonostante il lutto, la conduttrice ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a tornare in pista e ottenere ottimi risultati, vincendo l’ultima puntata del programma.

Il supporto di Nikita Perotti

Il ballerino Nikita Perotti è stato al fianco di Andrea Delogu sia in sala prove che fuori dalle telecamere. Nei giorni scorsi, i due sono stati fotografati dai paparazzi di Chi mentre passeggiavano tra le strade di Roma: “In un pomeriggio di sole tra le strade affollate del centro di Roma, Andrea Delogu ritrova un po’ di leggerezza accanto al ballerino con cui fa coppia a Ballando con le stelle. Quasi un frammento di normalità dopo settimane dolorose, segnate dalla scomparsa del fratello Evan. Lei, con un look casual e lo sguardo un po’ più disteso, passeggiava davanti al teatro dove si tengono le prove del programma. Al suo fianco il ballerino, che in queste settimane non l’ha mai lasciata sola, prova a strapparle un sorriso con gesti e facce buffe”.

Le dichiarazioni di Nikita Perotti

A La Volta Buona, Nikita Perotti ha parlato apertamente del legame speciale con Andrea Delogu: “Io questo l’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea, anzi mi ritengo io fortunato ad averla, non il contrario perché lei mi sta insegnando tanto, tantissimo e mi sentivo in dovere di stare con lei, anche perché io avevo bisogno di stare con lei, perché per me è una persona fantastica, bellissima, magnifica, e farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento”.

E ha aggiunto: “Se spero di vincere? Io da sportivo, certo che spero di arrivare alla vetta. Però per essere anche onesto da un altro punto di vista, per tutto quello che sta facendo Andrea, per l’impegno che ci sta mettendo, per quello che ha passato, secondo me se lo merita tantissimo, perché io alla fine ho già vinto già dal primo giorno in cui l’ho incontrata. E sono soddisfatto già così”.