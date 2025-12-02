Giulia Salemi sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: la maternità. Con il suo primogenito, il piccolo Kian, che si avvicina al primo anno di età, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello si trova ad affrontare un dilemma universale per tutti i neogenitori: stiamo viziando troppo i nostri figli?

L'accusa della nonna

“L’avete viziato troppo": è l’accusa che arriva da casa, precisamente dalla nonna di Giulia Salemi. L’ex gieffina ha scelto la via dell’onestà condividendo le sue incertezze con i fan su Instagram, raccontando che Kian vuole stare sempre in braccio.

La pressione dei familiari

Attraverso le sue storie social, Giulia Salemi ha lanciato un vero e proprio appello. La pressione, come spesso accade, arriva soprattutto dalla famiglia: "Mia nonna mi dice che lo abbiamo viziato troppo, appena piange noi lo prendiamo," ha raccontato la 32enne.

Il pianto del bambino: la "debolezza" di mamma Giulia

La difficoltà maggiore, spiega Giulia, è resistere al pianto del bambino. La showgirl stessa ammette la sua “debolezza”: "Non so se anche le altre mamme hanno lo stesso problema: io non ce la faccio a farlo piangere, sto male. Capisco che è sbagliato ma non ce la faccio. C'è chi dice che se piange nella culla bisogna lasciarlo lì e chi dice che se non lo prendi si crea dei complessi psicologici".