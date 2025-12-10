La semifinale di Sanremo Giovani 2026, andata in onda ieri sera in seconda serata su Rai2, ha definito i nomi dei sei artisti che accedono alla finalissima di domenica 14 dicembre su Rai1. Una puntata ricca di sfide dirette, colpi di scena e ritiri inattesi, che ha delineato un cast giovane e già amatissimo dal pubblico.

Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2026

Nel duello tra le vincitrici della prima puntata è rimasta in gara solo Antonia, che ha superato CaroWow. Eliminata CmqMartina, battuta da Welo, e fuori anche La Messa, sconfitta rispettivamente da Senza Cri e da Seltsam.

Proprio Seltsam, Senza Cri e Welo si sono poi affrontati in un inedito “triello” a causa del ritiro improvviso di Soap.

Dalla seconda puntata accedono invece alla finale Angelica Bove e Nicolò Filippucci, che hanno battuto rispettivamente Principe e Petit.

I sei artisti in finale

A giocarsi l’accesso al Festival di Sanremo 2026 saranno quindi:

Antonia – “Luoghi Perduti”

– “Luoghi Perduti” Angelica Bove – “Mattone”

– “Mattone” Nicolò Filippucci – “Laguna”

– “Laguna” Seltsam – “Scusa Mamma”

– “Scusa Mamma” Senza Cri – “Spiagge”

– “Spiagge” Welo – “Emigrato”

Un dato interessante: tre dei sei finalisti provengono dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero Antonia, Senza Cri e Nicolò Filippucci.

Principe fuori dalla finale: “Mon Amour” conquista comunque il pubblico

Tra gli esclusi eccellenti c’è Principe, la cui “Mon Amour” è stata molto apprezzata dagli spettatori. Nonostante il consenso, non è riuscito a superare il suo duello diretto.

Come funziona la finale del 14 dicembre

La finalissima di Sanremo Giovani 2026 andrà in onda domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli.

I sei artisti si sfideranno nuovamente a coppie, finché ne resteranno tre, ai quali si aggiungerà un quarto finalista: il vincitore o la vincitrice di Area Sanremo.

I quattro nomi accederanno così al Festival di Sanremo 2026, dove si contenderanno il titolo di Nuove Proposte.

L’edizione precedente

Lo scorso anno i finalisti furono Settembre (che poi vinse), Alex Wyse, Lil Jolie con Vale LP e Maria Tomba.