L’agenzia di stampa Adnkronos ha svelato pochi minuti fa i nomi delle conduttrici del Prefestival di Sanremo 2026, l’appuntamento che precede le cinque prime serate del Festival della Canzone Italiana.

Il Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, andrà in onda dal 24 al 28 febbraio e vedrà in gara 30 Big, già annunciati dal direttore artistico nei giorni scorsi.

Prefestival Sanremo 2026: scelto un trio tutto al femminile

Quest’anno la conduzione del Prefestival sarà affidata a tre donne:

Ema Stokholma , speaker radiofonica amatissima dal pubblico;

Manola Moslehi , voce storica di Radio2;

, voce storica di Radio2; Carolina Rey, che lo scorso anno ha seguito il Festival come inviata di Uno Mattina.

Nel 2025 la guida del Prefestival era stata affidata a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, ma per il 2026 la Rai ha scelto un format completamente rinnovato e più orientato al pubblico giovane.