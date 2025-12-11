Come ogni dicembre, gli studi televisivi si riempiono di alberi, lucine e decorazioni. Ma quest’anno, nello studio del programma di Rai Uno La Volta Buona, qualcosa è mancato: nessun albero di Natale, nessun festone, nessuna atmosfera natalizia.

La mancanza non è passata inosservata ai telespettatori, che sui social hanno iniziato a chiedersi il perché.

La domanda dei fan e la risposta (ironica?) di Caterina Balivo

Un utente ha scritto direttamente a Caterina Balivo su X: “Quest’anno nello studio de La Volta Buona non è entrato ancora il Natale? Perché non c’è l’albero?”.

La conduttrice ha risposto in modo molto diretto: “Perché non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore”.

Una frase che ha scatenato un acceso dibattito online, con utenti che ironizzavano sul fatto che anche un albero economico sarebbe bastato. La Balivo ha poi precisato: “Mamma mia, qui non si possono fare battute!”.

Ma Caterina stava davvero scherzando?

Addobbi assenti: non solo una questione di budget

Secondo quanto riportato da Fanpage, alcune fonti vicine al programma hanno spiegato che l'assenza di decorazioni natalizie non sarebbe legata esclusivamente a un problema economico.

Studio neutro per riutilizzare meglio le puntate

Sarebbe stato richiesto alla produzione di mantenere lo studio completamente neutro, per permettere la riutilizzazione delle interviste e dei contenuti durante tutto l’anno.

In passato, infatti, interviste molto amate non erano state riproposte nei “meglio di” perché lo sfondo natalizio (alberi, lucine, pacchetti) risultava troppo fuori contesto nei mesi estivi o primaverili.

Un addetto ai lavori lo ha spiegato così: “Dato che la richiesta di puntate rimontate è aumentata, uno studio neutro permette di avere più materiale riproponibile in qualsiasi periodo dell’anno”.

Un piccolo risparmio c’è, ma non è il motivo principale

Le fonti riportate da Fanpage confermano comunque che una questione economica esiste: la Balivo sarebbe sempre stata molto attenta a evitare sprechi, e il budget risparmiato evitando decorazioni potrebbe essere destinato ad altre esigenze della trasmissione nei prossimi mesi.

Nonostante ciò, resta improbabile che la Rai non disponga di fondi per un semplice albero natalizio, soprattutto considerando che altri programmi di Rai Uno — come UnoMattina, Bella Ma, La Porta Magica e Ore 14 — hanno regolarmente allestito i loro studi festivi.