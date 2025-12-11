La frattura tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù è stata uno dei casi più discussi degli ultimi mesi. Dopo oltre un anno di silenzio totale tra madre e figlia, la situazione sembra finalmente essersi sbloccata.

Il duro scontro tra Gianna Orrù e Valeria Marini

Tutto è esploso quando, durante una puntata di Domenica In, l’87enne ha reagito male al tentativo di Mara Venier di favorire un chiarimento: “Non dovevate farmelo questo! Non ci sto. Se resto, è solo per rispetto a te, Mara”, aveva dichiarato davanti alle telecamere.

Qualche mese dopo, sempre ospite della Venier, la Orrù era stata ancora più dura, parlando di presunti “torti molto gravi” ricevuti da sua figlia:

“Io da sarda non supero i torti. Mia figlia generosa? Oddio, insomma, di questo potremmo discuterne”.

Parole che hanno gettato nello sconforto la showgirl.

La crisi di Valeria Marini dopo lo sfogo della madre

Come rivelato da Nicola Santini, direttore di Vero, a La Volta Buona, la Marini era profondamente turbata: “Era devastata… Mi diceva che è impossibile che un genitore e un figlio non si parlino”.

La showgirl ha tentato in ogni modo di riavvicinarsi: è andata sotto casa della madre, l’ha chiamata più volte e ha persino accettato tentativi di riconciliazione televisiva, tutti falliti.

In extremis, si è recata anche a Medjugorje, dove ha pregato per un miracolo: “Solo un miracolo può farmi far pace con mia mamma”.

Il pellegrinaggio e la fede: la svolta

Ospite di Bella Ma, dove si è anche scontrata verbalmente con Pierluigi Diaco, la Marini ha raccontato come il viaggio a Medjugorje l'abbia aiutata in un periodo segnato dal dolore e dalla lontananza dalla madre.

Ha anche accennato alla conclusione giudiziaria della vicenda che aveva coinvolto la signora Gianna: “Finalmente questa persona è stata condannata. Mia madre ha sofferto moltissimo”.

La pace tra Valeria Marini e Gianna Orrù

La notizia più attesa arriva proprio da Valeria, che conferma un riavvicinamento: “Abbiamo riparlato. È una grande mamma. Però mi ha chiesto di non parlare in pubblico del nostro rapporto”.

La showgirl rivela anche di aver sentito la madre poco prima della diretta:

“La Wonder è una grande donna e sono felice di averla ritrovata”.

Un Natale diverso per la diva stellare

La Marini spera di trascorrere un Natale finalmente sereno: “L’anno scorso è stato tremendo, quest’anno spero sia un Natale felice e in famiglia”.