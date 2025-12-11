Il grande ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Mediaset è finalmente realtà. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è stato Pier Silvio Berlusconi in persona a confermare il colpo durante la conferenza stampa dedicata al bilancio pre-natale del gruppo.

Il programma torna a casa Mediaset

Negli ultimi mesi si era parlato molto della possibilità che lo storico format approdasse in Rai, ma l’ipotesi è definitivamente sfumata. La trasmissione è stata infatti “soffiata” da Mediaset, riportandola di fatto nel suo luogo d’origine.

La notizia era stata anticipata da Dagospia, tramite la firma di Giuseppe Candela, rivelando il clamoroso accordo raggiunto dall’AD di Mediaset. Si era parlato anche di un possibile coinvolgimento di Samira Lui come futura conduttrice, ipotesi lanciata dal giornalista Ruben Trasatti.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: “Abbiamo un accordo di collaborazione molto ampio con Fremantle e, nell’accordo, abbiamo chiesto di mantenere anche il titolo storico di Canale 5 ‘Ok, il prezzo è giusto’”.

L’AD ha confermato che Mediaset aveva già in mente da tempo l’idea di riprendersi il format, esattamente come accaduto con La Ruota della Fortuna.

Quando andrà in onda?

Nonostante la conferma del ritorno, la collocazione televisiva resta ancora un punto interrogativo. Berlusconi ha infatti precisato: “L’avevamo attenzionato quando abbiamo deciso di riprendere La Ruota della Fortuna. Quando andrà in onda? Non è in palinsesto, non ci abbiamo ancora pensato”.

Al momento, dunque, non esiste una data di debutto. La certezza è solo una: “Ok, il prezzo è giusto” è ufficialmente nelle mani di Mediaset e potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi, una volta definita la strategia di palinsesto.