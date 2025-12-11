Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, Andrea Delogu ha raccontato un retroscena inatteso e preoccupante: dopo la serata dedicata al ripescaggio di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha avuto un malore che l’ha costretta ad andare al pronto soccorso.

“Mi è venuta la febbre a 39, ma ho ballato lo stesso”

Parlando con Milly Carlucci, la Delogu ha spiegato cosa è successo dietro le quinte: “Sabato sera mi è venuta la febbre a quasi 39. Io ho comunque ballato e ho sudato a causa dei farmaci. Tornata a casa sono stata molto male, così ho chiamato una mia amica e le ho detto: ‘andiamo in ospedale perché ho troppa febbre’”.

I medici, racconta, l’hanno rimproverata: “Mi hanno detto: ‘alla tua età ancora non hai capito che se hai la febbre non puoi stare sudata e al freddo con un vestitino minuscolo?’”.

La sua risposta? Una frase che sta già facendo il giro dei social: “Sapevo che non avrei dovuto, ma se non lo avessi fatto avrei rischiato la squalifica. ‘Adesso lei mi deve salvare la vita così posso andare a fare la semifinale’”.

La rivelazione sui social: “Avevo 38.7 di febbre, grazie per avermi risparmiato la seconda esibizione”

Il giorno dopo la puntata, la Delogu aveva già scritto su Instagram di non sentirsi bene, senza però menzionare l’ospedale. Aveva ringraziato i fan: “Grazie per quello che avete fatto ieri: con i vostri voti mi avete risparmiato la seconda esibizione e con 38.7 di febbre è stato un regalo enorme!”.

La conduttrice ha spiegato di aver mantenuto le distanze dagli altri concorrenti: “Ero distante da tutti per paura di contagiarli e perché avevo così freddo che non stavo in piedi”.

“Le opzioni erano due: ritirarmi… oppure stringere i denti”

In quel momento la scelta era tra il ritiro o la sfida: “Potevo ritirarmi – e COL CAVOLO! – oppure stringere i denti e rischiare un pochino”.

La Delogu ha raccontato anche l’aiuto del suo maestro Nikita: “Era preoccupatissimo e per tutta la coreografia mi ha urlato i passi perché me ne ero dimenticata la metà”.

La corsa verso casa dopo la puntata

Dopo la performance, la conduttrice ha resistito fino alla chiusura: “Appena finiti i coni sono scappata a casa. La resistenza era finita, ma i numeri ci avevano messo al sicuro”.

Nonostante il malore, resta concentrata sull’obiettivo: “Mi spiace non aver preso i punti extra per la semifinale, ma ce la metteremo tutta con la prossima coreo per arrivare in finale”.