Le rivelazioni di Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo stanno facendo discutere il web e il mondo dello spettacolo. Il titolo dell’episodio, “Il prezzo del successo”, anticipa un racconto che l’ex re dei paparazzi definisce come l’esistenza di un sistema opaco nel mondo della televisione italiana, attivo “da oltre vent’anni”.

Al centro delle accuse c’è Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi e storico conduttore del Grande Fratello.

Le accuse di Fabrizio Corona: il presunto “sistema Signorini”

Durante la puntata di Falsissimo, Corona ha parlato apertamente di un presunto meccanismo che avrebbe influenzato la selezione dei concorrenti del Grande Fratello. Secondo quanto affermato dall’ex re dei paparazzi: “Se non vai a letto con lui non entri al Grande Fratello”.

Corona sostiene che Signorini avrebbe intrattenuto flirt, scambi di messaggi e presunti rapporti sessuali con alcuni aspiranti concorrenti del reality di Canale 5, condizionandone l’accesso al programma.

Accuse gravi, che al momento restano dichiarazioni non verificate, ma che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social.

Il silenzio iniziale e la replica di Alfonso Signorini

Fino a poche ore dopo la pubblicazione del video su YouTube, Alfonso Signorini aveva scelto il silenzio. Ospite martedì 16 dicembre di Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la notizia, il conduttore non ha commentato il caso.

Successivamente, però, è arrivata una breve dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera: “Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”.

Una presa di posizione che conferma la volontà di affrontare la questione nelle sedi opportune.

Il caso di Antonio Medugno: il racconto di Corona

Tra gli esempi citati da Fabrizio Corona, emerge il nome di Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano, classe 1998.

Secondo quanto raccontato:

Medugno sarebbe stato notato da Alfonso Signorini dopo la partecipazione a Uomini e Donne nel 2019

dopo la partecipazione a nel 2019 presunti scambi di messaggi privati e foto esplicite sarebbero stati mostrati durante Falsissimo

sarebbero stati mostrati durante Falsissimo inizialmente il ragazzo non sarebbe entrato al Grande Fratello Vip per aver rifiutato presunte avances

per aver rifiutato presunte avances in un secondo momento, però, sarebbe stato inserito nel cast, rimanendo nella Casa per circa un mese e mezzo

Corona ha definito Medugno come “il caso zero”, il primo esempio di un sistema che, a suo dire, sarebbe molto più esteso.