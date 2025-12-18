Il caso Fabrizio Corona–Alfonso Signorini continua a far discutere e a dividere il mondo del Grande Fratello. Dopo le frecciatine lanciate sui social da alcuni ex concorrenti storicamente in contrasto con il conduttore del GF Vip, oggi emergono nuove prese di posizione, questa volta in difesa di Alfonso Signorini.

Tra i volti noti intervenuti figurano Elenoire Ferruzzi, Giselda Torresan ed Eleonora Cecere, che hanno espresso pubblicamente il loro punto di vista sulla vicenda.

Le accuse e le frecciatine degli ex gieffini contro Signorini

Nei giorni scorsi, tra i primi a commentare le dichiarazioni di Fabrizio Corona sono stati alcuni ex gieffini come Salvo Veneziano, Stefano Bettarini e Daniele Dal Moro (ne abbiamo parlato QUI), che da tempo non hanno buoni rapporti con Alfonso Signorini. I tre hanno affidato ai social messaggi polemici e allusivi, riaccendendo vecchie tensioni legate al reality di Canale 5.

Elenoire Ferruzzi prende posizione: “Difendo Alfonso Signorini”

A spezzare una lancia in favore del conduttore è stata Elenoire Ferruzzi, ex gieffina nota per il suo carattere diretto e senza filtri. In un lungo post pubblicato su Instagram, la Ferruzzi ha difeso apertamente Signorini, criticando duramente alcuni concorrenti che, a suo dire, farebbero di tutto pur di entrare al Grande Fratello Vip.

“Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero della sua identità, ognuno nella propria intimità fa ciò che vuole. Il problema sono certi ‘etero’ disposti a infilarsi in camera di chiunque pur di ottenere qualcosa”, ha scritto Elenoire.

La Ferruzzi ha poi ricordato il legame personale con il conduttore: “Quando ho fatto il GF Vip, Alfonso si è battuto per la mia partecipazione. È stato l’unico a fare davvero qualcosa per me e non lo dimenticherò mai”.

Giselda Torresan contro Fabrizio Corona: “Si sta dando troppo credito”

Sulla vicenda è intervenuta anche Giselda Torresan, concorrente del Grande Fratello 2023, che ha espresso forti dubbi sulle parole di Fabrizio Corona: “Ho fatto il GF e non sono mai andata nella camera di nessuno. Come fa Corona a inventarsi certe cose? Secondo me si sta dando troppo credito a questo personaggio”.

Eleonora Cecere difende Alfonso Signorini: “Un grande professionista”

Nelle ultime ore è arrivata anche la presa di posizione di Eleonora Cecere. In un post su Instagram, la l’ex volto di Non è la Rai ha speso parole di grande stima per Alfonso Signorini, dichiarando di non aver mai avuto alcun sospetto sul suo conto.

“Alfonso con me e la mia famiglia si è sempre comportato da galantuomo. Educato, umano, paziente. Quando ho chiesto di uscire dal GF ha trovato le parole giuste, come un padre di famiglia”.

Eleonora ha inoltre sottolineato di non aver mai percepito nulla di ambiguo durante la sua permanenza nella Casa: “Non ho mai sentito nulla di strano o di equivoco su di lui. Giudico ciò che vedo”.

Il sostegno degli ex gieffini e il like di Javier Martinez

A conferma del clima di solidarietà, il post di Eleonora Cecere ha ricevuto numerosi like da parte di ex concorrenti della scorsa edizione del reality, tra cui Javier Martinez, uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello.