Questa sera, giovedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la finalissima del Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura.

Grande Fratello: chi sono gli ospiti e i commentatori in studio

Ad affiancare Simona Ventura nel corso della serata ci saranno tre volti storici del programma nel ruolo di commentatori speciali: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Nel ruolo di opinionista, invece, sarà presente Sonia Bruganelli, pronta a commentare dinamiche e colpi di scena dell’ultima puntata di questa edizione del reality show.

Anticipazioni finale Grande Fratello

La puntata si preannuncia come una vera finale di festa, cuore ed emozioni. Cinque finalisti, cinque storie diverse, ma un unico grande obiettivo: vincere il Grande Fratello.

Grande attenzione sarà riservata al televoto, che rappresenterà la resa dei conti tra due protagonisti assoluti di questa edizione:

Omer o Jonas? Solo uno dei due potrà continuare la corsa verso la vittoria finale.

Sfide decisive

Nel corso della serata, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare sfide avvincenti che metteranno a dura prova nervi, strategia ed equilibrio emotivo. L’obiettivo è raggiungere la fase decisiva del gioco, dove Anita, già proclamata superfinalista, attende i suoi avversari per l’ultima e definitiva resa dei conti.

La finale del Grande Fratello sarà caratterizzata da sorprese, abbracci inaspettati, parole d’amore e colpi di scena. Un percorso che accompagnerà il pubblico fino al momento più atteso: la proclamazione del vincitore.