Sono passati 81 giorni dal 29 settembre 2025, giorno in cui i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella nuova casa del Grande Fratello. Quest’anno, Simona Ventura è tornata al timone della trasmissione, guidando una prima serata ricca di colpi di scena e sorprese.

E ora siamo giunti al gran giorno della finale. Chi vincerà il Grande Fratello? In gioco ci sono:

Anita Mazzotta

Giulia Soponariu

Grazia Kendi

Jonas Pepe

Omer Elomari

Quote dei bookmaker: Anita Mazzotta in testa

Secondo i principali siti di scommesse online, la favorita per la vittoria è Anita Mazzotta, che potrebbe portare a casa il montepremi di 110.000 euro. Dietro di lei, in base alle quote dei bookmaker, si collocano:

Jonas Pepe

Omer Elomari

Giulia Soponariu

Grazia Kendi

È importante sottolineare che Omer e Jonas sono al televoto: il primo eliminato della finale diventerà automaticamente il quinto classificato, quindi la classifica definitiva potrebbe subire variazioni.

Quote dettagliate dei bookmaker

AdmiralBet

Anita Mazzotta : 1.75

: 1.75 Jonas Pepe : 4.00

: 4.00 Giulia Soponariu : 5.50

: 5.50 Omer Elomari : 7.00

: 7.00 Grazia Kendi: 10.00

Snai

Anita Mazzotta : 1.75

: 1.75 Jonas Pepe : 4.00

: 4.00 Omer Elomari : 5.00

: 5.00 Giulia Soponariu : 5.50

: 5.50 Grazia Kendi: 10.00

BetFlag

Anita Mazzotta : 2.00

: 2.00 Omer Elomari : 4.00

: 4.00 Jonas Pepe : 4.00

: 4.00 Giulia Soponariu : 6.00

: 6.00 Grazia Kendi: 11.00

Sisal

Anita Mazzotta : 1.90

: 1.90 Jonas Pepe : 4.00

: 4.00 Omer Elomari : 6.00

: 6.00 Giulia Soponariu : 6.00

: 6.00 Grazia Kendi: 9.00

GoldBet

Anita Mazzotta : 1.75

: 1.75 Jonas Pepe : 4.00

: 4.00 Omer Elomari : 4.00

: 4.00 Giulia Soponariu : 6.00

: 6.00 Grazia Kendi: 8.00

Il parere dei fan

Anche i fan del Grande Fratello concordano con i bookmaker: la favorita resta Anita Mazzotta. Tuttavia, secondo i sondaggi online:

Secondo posto: Omer Elomari

Terzo posto: Jonas Pepe

La finale promette emozioni fino all’ultimo voto, come già successo nella passata edizione, quando la vittoria sembrava certa per Helena Prestes o Zeudi Di Palma, ma alla fine a trionfare fu Jessica Morlacchi.