Sono passati 81 giorni dal 29 settembre 2025, giorno in cui i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella nuova casa del Grande Fratello. Quest’anno, Simona Ventura è tornata al timone della trasmissione, guidando una prima serata ricca di colpi di scena e sorprese.
E ora siamo giunti al gran giorno della finale. Chi vincerà il Grande Fratello? In gioco ci sono:
- Anita Mazzotta
- Giulia Soponariu
- Grazia Kendi
- Jonas Pepe
- Omer Elomari
Quote dei bookmaker: Anita Mazzotta in testa
Secondo i principali siti di scommesse online, la favorita per la vittoria è Anita Mazzotta, che potrebbe portare a casa il montepremi di 110.000 euro. Dietro di lei, in base alle quote dei bookmaker, si collocano:
- Jonas Pepe
- Omer Elomari
- Giulia Soponariu
- Grazia Kendi
È importante sottolineare che Omer e Jonas sono al televoto: il primo eliminato della finale diventerà automaticamente il quinto classificato, quindi la classifica definitiva potrebbe subire variazioni.
Quote dettagliate dei bookmaker
AdmiralBet
- Anita Mazzotta: 1.75
- Jonas Pepe: 4.00
- Giulia Soponariu: 5.50
- Omer Elomari: 7.00
- Grazia Kendi: 10.00
Snai
- Anita Mazzotta: 1.75
- Jonas Pepe: 4.00
- Omer Elomari: 5.00
- Giulia Soponariu: 5.50
- Grazia Kendi: 10.00
BetFlag
- Anita Mazzotta: 2.00
- Omer Elomari: 4.00
- Jonas Pepe: 4.00
- Giulia Soponariu: 6.00
- Grazia Kendi: 11.00
Sisal
- Anita Mazzotta: 1.90
- Jonas Pepe: 4.00
- Omer Elomari: 6.00
- Giulia Soponariu: 6.00
- Grazia Kendi: 9.00
GoldBet
- Anita Mazzotta: 1.75
- Jonas Pepe: 4.00
- Omer Elomari: 4.00
- Giulia Soponariu: 6.00
- Grazia Kendi: 8.00
Il parere dei fan
Anche i fan del Grande Fratello concordano con i bookmaker: la favorita resta Anita Mazzotta. Tuttavia, secondo i sondaggi online:
- Secondo posto: Omer Elomari
- Terzo posto: Jonas Pepe
La finale promette emozioni fino all’ultimo voto, come già successo nella passata edizione, quando la vittoria sembrava certa per Helena Prestes o Zeudi Di Palma, ma alla fine a trionfare fu Jessica Morlacchi.