A cura di Annalisa Accardo

Sono passati 81 giorni dal 29 settembre 2025, giorno in cui i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella nuova casa del Grande Fratello. Quest’anno, Simona Ventura è tornata al timone della trasmissione, guidando una prima serata ricca di colpi di scena e sorprese.

E ora siamo giunti al gran giorno della finale. Chi vincerà il Grande Fratello? In gioco ci sono:

  • Anita Mazzotta
  • Giulia Soponariu
  • Grazia Kendi
  • Jonas Pepe
  • Omer Elomari

Quote dei bookmaker: Anita Mazzotta in testa

Secondo i principali siti di scommesse online, la favorita per la vittoria è Anita Mazzotta, che potrebbe portare a casa il montepremi di 110.000 euro. Dietro di lei, in base alle quote dei bookmaker, si collocano:

  • Jonas Pepe
  • Omer Elomari
  • Giulia Soponariu
  • Grazia Kendi

È importante sottolineare che Omer e Jonas sono al televoto: il primo eliminato della finale diventerà automaticamente il quinto classificato, quindi la classifica definitiva potrebbe subire variazioni.

Quote dettagliate dei bookmaker

AdmiralBet

  • Anita Mazzotta: 1.75
  • Jonas Pepe: 4.00
  • Giulia Soponariu: 5.50
  • Omer Elomari: 7.00
  • Grazia Kendi: 10.00

Snai

  • Anita Mazzotta: 1.75
  • Jonas Pepe: 4.00
  • Omer Elomari: 5.00
  • Giulia Soponariu: 5.50
  • Grazia Kendi: 10.00

BetFlag

  • Anita Mazzotta: 2.00
  • Omer Elomari: 4.00
  • Jonas Pepe: 4.00
  • Giulia Soponariu: 6.00
  • Grazia Kendi: 11.00

Sisal

  • Anita Mazzotta: 1.90
  • Jonas Pepe: 4.00
  • Omer Elomari: 6.00
  • Giulia Soponariu: 6.00
  • Grazia Kendi: 9.00

GoldBet

  • Anita Mazzotta: 1.75
  • Jonas Pepe: 4.00
  • Omer Elomari: 4.00
  • Giulia Soponariu: 6.00
  • Grazia Kendi: 8.00

Il parere dei fan

Anche i fan del Grande Fratello concordano con i bookmaker: la favorita resta Anita Mazzotta. Tuttavia, secondo i sondaggi online:

  • Secondo posto: Omer Elomari
  • Terzo posto: Jonas Pepe

La finale promette emozioni fino all’ultimo voto, come già successo nella passata edizione, quando la vittoria sembrava certa per Helena Prestes o Zeudi Di Palma, ma alla fine a trionfare fu Jessica Morlacchi.

 