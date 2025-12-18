Questa sera, giovedì 18 dicembre, andrà in onda la finale del Grande Fratello, il reality condotto da Simona Ventura in versione total "nip". L’appuntamento è alle 21.40 su Canale 5 e sarà possibile seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity.

I finalisti del Grande Fratello 2025

Cinque concorrenti hanno raggiunto la finale di quest’anno:

Giulia Soponariu – Ha conquistato il pubblico con un percorso solido e si è assicurata l’accesso diretto alla finale.

– Ha conquistato il pubblico con un percorso solido e si è assicurata l’accesso diretto alla finale. Anita Mazzotta – Scelta dagli altri finalisti come superfinalista, parteciperà alla serata conclusiva con una posizione privilegiata.

– Scelta dagli altri finalisti come superfinalista, parteciperà alla serata conclusiva con una posizione privilegiata. Jonas Pepe – Tra i favoriti per la vittoria, si sfiderà subito con Omer nel primo duello della finale.

– Tra i favoriti per la vittoria, si sfiderà subito con Omer nel primo duello della finale. Omer Elomari – Con Jonas sarà protagonista del testa a testa iniziale, decisivo per continuare la corsa verso il montepremi.

– Con Jonas sarà protagonista del testa a testa iniziale, decisivo per continuare la corsa verso il montepremi. Grazia Kendi – Porta con sé una storia ricca di momenti importanti e dinamiche con gli altri concorrenti che hanno caratterizzato la stagione.

Come funziona la finale

La finale non sarà solo una proclamazione: sarà strutturata come una serie di duelli e televoti, che elimineranno progressivamente chi riceverà meno voti dal pubblico da casa.

Elemento chiave: il duello iniziale tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Il concorrente meno votato sarà eliminato subito, definendo chi rimarrà in corsa per la vittoria.

Inoltre, nella puntata di lunedì 15 dicembre, i concorrenti avevano votato internamente scegliendo Anita Mazzotta come superfinalista, assicurandole così una posizione privilegiata nella corsa al montepremi.

I sondaggi del pubblico

Secondo i sondaggi del sito ForumFree, Jonas Pepe e Omer Elomari risultano quasi in equilibrio:

Omer Elomari: 51,89%

51,89% Jonas Pepe: 48,11%

Dove seguire la finale

La finale sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.40 e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity.

Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social: Facebook, X, Instagram e TikTok. La puntata si concluderà indicativamente intorno all’1 di notte.