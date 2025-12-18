Ieri sera Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne e neo-mamma, è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha parlato della sua nuova vita da mamma, condividendo gioie e difficoltà della maternità.

Samantha Curcio sul triangolo De Ioannon – Solimeno – Steri

Durante l’intervista, Samantha ha commentato il discusso triangolo tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La Curcio si è schierata a favore di Ciro, definendolo la “vittima” della situazione:

“Mi sento più dalla parte di Ciro, che è stato un po’ vittima della situazione che si è creata”.

Ha inoltre spiegato come i casting dei reality siano spesso influenzati dal gossip: “Chi cura i casting per un reality show è particolarmente interessato a tutte quelle situazioni al centro del gossip, che possano poi spingere il pubblico a seguire la trasmissione”.."

Il provino di Samantha al Grande Fratello Vip

Samantha Curcio ha ricordato il suo provino per il Grande Fratello Vip, fatto poco dopo la sua esperienza sul trono: “Ricordo la commozione di Signorini quando mi scelsero per fare il casting e si commosse, aveva le lacrime avendo sentito la mia storia. Quindi poi quando si fanno le scelte si sa che la TV deve portare delle dinamiche che portino interesse, lo scoop che porti friccicorio”.

Nonostante la sua storia avesse emozionato Alfonso Signorini, fu scelta Sophie Codegoni, al centro del gossip per le foto con Fabrizio Corona: “Alla fine quell’anno andrà Sophie, che ebbe il flirt con Corona e tutta quella storia lì, fu scelta lei per questo, perché proprio pochi giorni prima che iniziasse il Grande Fratello lei era uscita sulle copertine con Corona. Io non ero una tipa che fa le copertine o intrecci amorosi, proprio zero”.

Le critiche di Samantha a Giulia De Lellis

Infine, Samantha ha parlato delle difficoltà del post-gravidanza e ha espresso una critica a Giulia De Lellis, per la recente foto che mostrava l’addome piatto un mese dopo il parto: “È necessario mostrare l’addome piatto dopo un mese dal parto? Cosa si vuole comunicare alle altre donne? L’ha fatto Giulia De Lellis di recente, peraltro io da lei non me l’aspettavo perché la vedo una donna molto solidale con le altre donne. Questa foto di mostrare l’addome piatto ad un mese dal parto non l’ho capita, secondo me si possono evitare delle cose, di ferire”.

Samantha ha poi scherzato sulla propria esperienza post-partum: “Io c’ho ancora tre rotoli de panza, amen!”.