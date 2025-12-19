Grazia Kendi e Mattia Scudieri sono stati due dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello, e il loro legame ha fatto discutere fin dall’inizio.

Il rapporto nella Casa e l’intervento della fidanzata

Durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Grazia e Mattia hanno sviluppato un’intesa sempre più evidente. Un rapporto che ha attirato l’attenzione anche all’esterno, tanto che Carlotta Vendemmia, fidanzata dell’ex gieffino siciliano, è intervenuta sui social con un post interpretato da molti come un possibile addio.

In realtà, la Vendemmia ha chiarito di voler solo mettere in guardia il fidanzato dalle attenzioni di Grazia. Per rassicurarlo, è anche entrata nella Casa, cercando di spegnere le polemiche.

La rottura dopo l’eliminazione di Mattia Scudieri

La situazione è precipitata dopo l’eliminazione di Mattia dal reality. A pochi giorni dalla sua eliminazione, Carlotta ha infatti annunciato la rottura sui social. La notizia è arrivata anche alla Kendi, che si trovava ancora all’interno della Casa del e che ha reagito con evidente entusiasmo, consapevole che qualcosa tra lei e Mattia poteva finalmente cambiare.

La confessione di Grazia Kendi dopo la semifinale

Il giorno dopo la semifinale, Grazia ha confidato a Jonas i suoi sentimenti per Mattia, ammettendo apertamente di provare qualcosa di profondo per lui: “Mi ha colpito il cuore e non posso più negarlo. È bello sentire un sentimento, dopo tanto tempo in cui non provavo nulla”.

Finale del Grande Fratello: niente bacio in studio

Durante la finale del Grande Fratello, Grazia, classificatasi quarta, ha ritrovato nuovamente Mattia in studio. Incitati dal pubblico a baciarsi, i due hanno scelto di limitarsi a un bacio sulla guancia. “Niente bacio, solo sulla guancia”, hanno scherzato davanti alle telecamere, lasciando intendere che non fosse ancora il momento.

Il bacio lontano dalle telecamere: #Amanters in delirio

A sorpresa, però, una volta terminata la diretta, all’esterno degli studi dei Lumina Studios, alcune fan si sono appostate in attesa dei due ex gieffini, avviando dirette social e intonando il coro: “Bacio, bacio, bacio”. Grazia e Mattia hanno finalmente ceduto e si sono scambiati un vero bacio.