Negli ultimi giorni il mondo del Grande Fratello è stato travolto dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini all’interno del format Falsissimo. Dichiarazioni che hanno acceso un acceso dibattito mediatico e spinto numerosi ex concorrenti del reality a esporsi pubblicamente.

Gli ex gieffini che hanno commentato il caso

Tra i volti noti che hanno preso posizione figurano Daniele Dal Moro, Salvo Veneziano, Stefano Bettarini, Filippo Naldi, Eleonora Cecere, Elenoire Ferruzzi e Valentina Vignali. Ognuno con sfumature diverse, ma accomunati dalla volontà di commentare una vicenda che sta facendo molto rumore nel mondo dello spettacolo e dei reality.

Nelle ultime ore si è aggiunta anche Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha deciso di rompere il silenzio affidando il suo pensiero a parole durissime, senza mai citare direttamente i protagonisti.

Le parole di Nikita Pelizon

“Tutti in silenzio, finché non arriva chi osa esporsi. Appena vedono l’imputato cadere, tutti a sputare come lama, a belare in coro come pecore. Fino al giorno prima inermi e servili nella speranza di un favore. Un attimo dopo, tutti contro: perché l’odore della caduta fa hype. Che paese strano. Prima disponibile, poi indignato. A me fa ribrezzo”.

Un intervento che sembra puntare il dito contro quello che Nikita percepisce come un atteggiamento opportunistico da parte di molti personaggi del mondo televisivo, pronti a esporsi solo quando il vento cambia.