Le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo in merito al presunto “sistema Signorini” continuano a catalizzare l’attenzione dei media online e dei social. Nella seconda parte della puntata dal titolo “Il prezzo del successo”, l’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo anche Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip (durante la quale ha conosciuto la fidanzata e madre di suo figlio).

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Pierpaolo Pretelli

Dell’ex velino di Striscia la Notizia, che secondo Corona sarebbe uno dei ragazzi coinvolti nello scandalo, l’ex re dei paparazzi ieri sera ha scritto: “Attenzione, il video di Pretelli che si masturba inviato a Signorini lo vedrete in abbonamento nella prossima puntata”.

Tuttavia, come riportato dai colleghi di Biccy prima e da Selvaggia Lucarelli poi, il video in questione risalirebbe al 2013. All’epoca Pretelli era molto giovane e avrebbe realizzato il filmato in un contesto privato con alcuni amici di scuola. La giornalista ha chiarito nella sua newsletter che si tratterebbe di un contenuto registrato di nascosto e diffuso illecitamente, sottolineando come il caso possa configurarsi come revenge porn.

Selvaggia Lucarelli: “Pretelli è traumatizzato”

“Pretelli, secondo le mie fonti, è letteralmente traumatizzato dagli eventi – prosegue la Lucarelli -. Sommerso da commenti, meme, messaggi e commenti violenti o sarcastici (e con lui anche l’incolpevole Giulia Salemi), non esce di casa, si sente ‘sporco’, sta perdendo la possibilità di onorare molti contratti per adv natalizi perché ovviamente qualunque post verrebbe commentato solo in un modo: ‘Allora, raccontaci di quello che facevi con Signorini!’. Del resto, sui suoi social sta succedendo esattamente questo”.