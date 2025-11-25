Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco tutte le anticipazioni sul Trono Over e il Trono Classico, fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Barbara, Gemma e le nuove dinamiche

Il Trono Over inizia con Barbara De Santi. La scorsa registrazione aveva visto la dichiarazione di interesse di Mario Lenti, con cui Barbara è uscita e ha avuto diversi contatti. Tuttavia, Barbara non è attratta fisicamente da Mario e decide di troncare la conoscenza, una scelta commentata anche dagli opinionisti.

Per Gemma Galgani arriva un nuovo cavaliere, molto più giovane di lei, di nome Antonio, creando curiosità in studio.

Al centro dello studio ci sono Gianmaria, Jone e Federica. Quest’ultima scopre solo oggi che Gianmaria si è visto anche con Jone, scatenando l’intervento di Alessio Pili Stella, che in precedenza aveva frequentato Federica e li attacca.

Sabrina Zago e Massimiliano mostrano un’esterna con tanto di bacio: i due si frequentano da tempo e Sabrina sembra ormai dimenticare Nicola.

Infine, Federico Mastrostefano è uscito con Marta, ma lei scopre in studio che Federico è anche interessato a Lucia, rimanendo delusa. Emanuela, invece, ha frequentato l’altro Federico, che viene accusato da lei e da Annamaria di non essere libero sentimentalmente.

Trono Classico: le esterne di Flavio e Ciro

Per ciò che riguarda il Trono Classico, Flavio Ubirti ha realizzato due esterne, lasciando in panchina Angela. Tra le uscite principali, Martina Cardamone lo accompagna alla Fontana di Trevi a Roma, dove scatta anche un bacio. Contestualmente, Nicole Belloni dichiara il suo amore per Flavio, esortandolo a scegliere rapidamente.

Per Ciro Solimeno si registrano esterne conoscitive con Ale (Alessia) e una nuova corteggiatrice, Alessia Antonetti. Le prime informazioni su di lei, riportate da Lollo Magazine, parlano di:

Tiktoker seguita da molti utenti;

Proprietaria di un’agenzia;

Frequentante la stessa palestra di Ciro, dove si sarebbero incontrati prima del programma.

Rumor e segnalazioni su Alessia Antonetti

Alcuni rumor non confermati circolano sui social riguardo Alessia Antonetti:

Possibile amicizia con Martina De Ioannon ;

; Presunto legame con Raul Dumitras , ex di Martina ;

, ex di ; Durante alcune live TikTok avrebbe dichiarato che Ciro non fosse particolarmente attraente e che non sarebbe mai scesa a Uomini e Donne.

E’ bene sottolineare che si tratta esclusivamente di indiscrezioni non verificate. Non ci resta che attendere per scoprire se esiste o meno un fondo di verità.