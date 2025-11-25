Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello, si è esposta in difesa di Omer Elomari, attuale concorrente del reality, al centro di una polemica per un gesto provocatorio avvenuto nella casa.

Il gesto di Omer Elomari

Mercoledì notte, Omer Elomari ha reagito all’invadenza di alcuni concorrenti riguardo alla sua intimità con Rasha Younes. Come gesto di provocazione, si è abbassato i pantaloni davanti agli altri, rimanendo con dei boxer larghi, simili a pantaloncini da jogging. L’episodio ha scatenato una lite con Jonas Pepe e un acceso dibattito sui social, dove molti hanno chiesto la sua squalifica.

La difesa di Shaila Gatta

Durante una diretta sui social, Shaila Gatta ha commentato così l’accaduto: “Che pesantezza questo paese di criticoni… Lui ha fatto proprio bene, si è scocciato e con quel gesto ha solo detto ‘fatevi i fatti vostri’. Io tifo Omer, mi piace, mi sta simpatico, un po’ sottone da quello che ho capito, però mi piace e ha carattere”.

Secondo la ballerina, il gesto di Omer non è così grave da invocare la squalifica e rientra nelle dinamiche tipiche della casa: spesso, chi viene percepito come “diverso” o “fastidioso” diventa bersaglio delle critiche.

Omer Elomari: il concorrente preferito di Shaila

Shaila Gatta ha inoltre confermato che Omer è il suo concorrente preferito del Grande Fratello: “Siete sempre a criticare e dire ‘oddio ha fatto una cosa oscena’. Ora tutti saranno contro di lui, ma io tifo proprio per lui”.

L’ex gieffina ha sottolineato che, nonostante le critiche, Omer ha carattere e merita sostegno.