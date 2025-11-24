Alessia Pascarella è stata ospite del programma "Non succederà più", condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Accompagnata dal fidanzato Lino Giuliano, la napoletana ha raccontato come procede la loro relazione dopo l’esperienza a Temptation Island, svelando dettagli sulla sua vita privata e i rapporti con gli altri protagonisti del programma.

La regola della discoteca: niente serate da soli

Riguardo alla questione della libertà di andare a ballare da soli da fidanzati, Alessia ha chiarito la sua posizione: “Io non vado a ballare da sola ma non ci va neanche lui”.

Il chiarimento con Maika Randazzo

Alessia ha raccontato di aver incontrato Maika Randazzo e di aver chiarito i rancori accumulati: “Io ho avuto modo di conoscere Maika, non posso dire troppo diciamo che abbiamo avuto un chiarimento. Diciamo che io ero avvelenata nei suoi confronti, quando ci siamo incontrate io sono andata in un contesto in cui sapevo che l’avrei trovata, poi ti dico la verità, quando l’ho vista, abbiamo parlato e abbiamo chiarito, quindi tutto il rancore che avevo nei suoi confronti… ho detto: 'A cosa serve?'”.

Riconosce però che l’ex tentatrice non è del tutto esente da colpe: “Sì penso che anche lei mi abbia mancato di rispetto, ma io l’ho detto anche a lei. A me non ha dato fastidio quello che è successo all’interno del programma, perché il programma è quello ne sono consapevole, a me ha dato fastidio il dopo, la storia su Instagram […] Vedere un’altra donna che ha sofferto come ho sofferto io… io tante cose non le avrei fatte. Mi ha chiesto scusa, come io le ho chiesto scusa per il fatto di Totò”.

Il rapporto con Martina De Ioannon

Il discorso si è poi spostato su Martina De Ioannon, compagna di avventura a Temptation Island, e sulle sue scelte sentimentali: “Non ti nascondo che io inizialmente con Martina preferivo Gianmarco (Steri, ndr) prima che scegliesse Ciro (Solimeno, ndr), poi ho avuto modo di conoscere Ciro e devo dire la verità mi piacevano insieme. Se è vero tutto quello che hanno detto e hanno scritto, perché si parlava di una sorta di tradimento, io ragiono diversamente. Quindi se è tutto vero ha sbagliato”.

Alessia ha poi rivelato che il loro rapporto non è molto stretto: “Io l’ho sentita perché siamo andati a mangiare a Roma al suo ristorante, ma non abbiamo parlato di questo. Io non la sento proprio più. Io non sono cambiata, sono sempre la stessa, non ti so dire perché non la sento più. L’unica ragazza con cui mi sento spesso è Jenny. Martina è sempre stata così. Non è cambiata, voi avete visto il programma […] al di fuori Martina è sempre stata così, non la vedi, non la senti. Il rapporto… sentirci tutti i giorni… non c’è mai stato”.

Anche Lino Giuliano ha commentato la situazione: “Ci sta pure che le persone 'volano un po’ di testa'”.

Chi è più adatto a Martina?

Infine, Alessia ha espresso un’opinione sulle coppie: “Rispetto a Ciro secondo me Gianmarco sì (è più adatto, ndr).”

Lino, invece, ha detto: “Io invece ti devo dire la mia: ho visto un video dove Martina e Gianmarco si abbracciavano. Gianmarco abbracciava molto Martina, però in quel video ho percepito che Gianmarco è più preso di Martina”.