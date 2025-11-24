Dopo aver fatto la sua seconda scelta, Martina De Ioannon sembra aver chiarito ogni dubbio tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. A suggerirlo è stata la stessa ex tronista romana, che ha risposto a un utente su TikTok, il quale le consigliava di non seguire il trono del suo ex fidanzato a Uomini e Donne.

Il passato con Ciro Solimeno

All’epoca della sua storia con Ciro Solimeno, scelto al termine del suo percorso da protagonista del dating show di Maria De Filippi, Martina era apparsa dubbiosa. Intervistata a Verissimo, aveva ammesso di essere stata turbata nel vedere alcune immagini del trono di Gianmarco Steri, oggi suo compagno.

Con il senno di poi, Martina ha dichiarato che quelle immagini avevano fatto emergere qualche incertezza sul rapporto con Ciro, che all’epoca aveva comunque preferito a Gianmarco.

Martina De Ioannon: “Il trono di Gianmarco mi dava fastidio”

Recentemente, un utente su TikTok le ha suggerito di evitare di guardare l’ex compagno in tv per non soffrire. Martina De Ioannon ha risposto senza esitazione: “Era un altro il trono che mi dava fastidio. Adesso ho risolto”.

La coppia attuale: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon

A distanza di un anno dal suo trono, la situazione sentimentale di Martina è cambiata radicalmente. Dopo una storia d’amore di circa otto mesi con Ciro, la romana ha deciso di lasciarlo per approfondire la conoscenza con Gianmarco, ex tronista anch’egli.

Nel frattempo, anche Gianmarco aveva chiuso la sua relazione con Cristina Ferrara, scelta durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Ciro Solimeno torna single sul trono

Oggi, Ciro Solimeno è tornato single e ha accettato la proposta di Maria De Filippi per diventare nuovo tronista. In studio cercherà di trovare una donna con cui innamorarsi e, finalmente, dimenticare Martina De Ioannon.