La seconda semifinale del Grande Fratello è andata in onda ieri (clicca QUI per il resoconto), e giovedì verrà decretato il finalista di questa edizione. Per quanto riguarda gli ascolti, il reality show condotto da Simona Ventura, in ripresa rispetto alla scorsa puntata, ha totalizzato il 15.4% di share.

Di seguito i dati Auditel di lunedì 15 dicembre 2025 forniti da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4% (Night a 711.000 e il 20.9%). Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 Ambulance incolla davanti al video 770.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 42 minuti (915.000 – 4.5%), Lo Stato delle Cose segna 1.198.000 spettatori (8.1%). Su Rete4, dopo la presentazione di 16 minuti (487.000 – 2.3%), Quarta Repubblica totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 758.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8, dopo la presentazione di 4 minuti (435.000 – 2.1%), GialappaShow – Best Of ottiene 500.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 394.000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 Van Helsing fa sintonizzare 281.000 spettatori (1.5%). Su Rai5 Green Book è scelto da 282.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium Tre letti, due bagni, un fantasma sigla 276.000 spettatori (1.4%). Su Cielo Rocky IV arriva a 324.000 spettatori e l’1.7%. Su La5 Un bianco Natale a Beverly Hills è seguito da 341.000 spettatori pari all’1.8%.