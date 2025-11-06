Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, il Grande Fratello non andrà in onda. La direzione di Mediaset ha deciso di annullare il raddoppio settimanale del reality, tornando alla tradizionale messa in onda del lunedì, unica settimana prevista. La decisione arriva a seguito di un calo degli ascolti che ha preoccupato i vertici della rete.

Ascolti in calo per il Grande Fratello

Negli ultimi appuntamenti, il reality condotto da Simona Ventura ha registrato numeri al di sotto delle aspettative:

Lunedì 3 novembre 2025 : 1.893.000 spettatori con il 14,7% di share

: 1.893.000 spettatori con il 14,7% di share Giovedì 30 ottobre 2025: 1.620.000 spettatori con il 13,1% di share, minimo storico del programma

Il calo di pubblico ha spinto la rete a rivedere la programmazione, ritenendo non più conveniente investire in un secondo appuntamento settimanale.

Chiusura anticipata o cambio di giorno? Le opzioni sul tavolo

Stando a quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, Endemol, la società che detiene i diritti e produce il format per Canale 5, avrebbe espresso l’intenzione di concludere anticipatamente l’edizione in corso.

La decisione, oltre che per i bassi ascolti, sarebbe motivata dal desiderio di evitare lo scontro diretto con Sandokan, il reboot della celebre serie in arrivo su Rai 1 a partire da lunedì primo dicembre con protagonista Can Yaman.

Un precedente analogo era già avvenuto in Rai, dove si era deciso di modificare la programmazione del talk show Stasera a letto tardi su Rai 2 per non sovrapporsi proprio al debutto di Sandokan.

Le opzioni attualmente al vaglio sarebbero due:

Chiudere il Grande Fratello il 24 novembre , anticipando così la finale di una settimana;

, anticipando così la finale di una settimana; Spostare la messa in onda del reality condotto da Simona Ventura in un’altra serata, evitando la competizione diretta con la fiction evento di Rai 1.

Per ora, da Mediaset e Endemol non arrivano conferme ufficiali, ma tutto lascia intendere che le prossime settimane saranno decisive per il destino del programma.

Il ritorno del Grande Fratello il 10 novembre

Il reality tornerà in onda lunedì 10 novembre 2025. Il cast di opinionisti comprende:

Floriana Secondi

Cristina Plevani

Ascanio Pacelli

Sonia Bruganelli

Programmazione alternativa di giovedì 6 novembre

Al posto del reality, questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film “Il conte di Montecristo”, nuova trasposizione del celebre romanzo di Alexandre Dumas. Nel cast:

Pierre Niney (protagonista)

(protagonista) Pier Francesco Favino (Abate Faria)

Il film offrirà un’alternativa agli spettatori del giovedì, subito dopo il tradizionale game show dell’access prime time La Ruota Della Fortuna.