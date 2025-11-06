Negli ultimi giorni, Ballando con le Stelle 2025 è finito al centro di nuove indiscrezioni. Dopo le tensioni con la giuria, un nuovo rumor starebbe agitando il dietro le quinte del celebre show di Milly Carlucci su Rai Uno.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, si sarebbe aperta una vera e propria “guerra tra primedonne” tra Nancy Brilli e Barbara D’Urso.

Nancy Brilli e il “cronometro della discordia”

Secondo Parpiglia, Nancy Brilli sarebbe rimasta indispettita dal tempo in onda riservato alle sue esibizioni, considerato inferiore rispetto a quello concesso ad altre concorrenti — in particolare Barbara D’Urso.

Lo scoop parla addirittura di un “cronometro” usato da terze persone per contare i minutaggi televisivi dedicati alle varie concorrenti. Una mossa che avrebbe acceso un fuoco sottile tra le due icone della TV italiana.

La presunta mossa legale di Nancy Brilli

Sempre secondo i rumor, Nancy Brilli si sarebbe rivolta a un legale per richiedere che le sue performance siano gestite in modo “onesto, corretto e con il minutaggio giusto”.

Una notizia che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta nel dietro le quinte del programma. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell’attrice né della produzione di Ballando con le Stelle.

Il momento di tensione in diretta

Durante l’ultima puntata, quando Milly Carlucci ha chiesto i voti per l’esibizione di Nancy Brilli, l’attrice si è rivolta verso i Tribuni del Popolo chiedendo: “Ma come? Ma Matano, ma la giuria popolare?”.

Un gesto che non è passato inosservato e che molti hanno interpretato come un segnale di nervosismo nei confronti delle dinamiche interne del programma.