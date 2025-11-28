Il trono di Ciro Solimeno è iniziato da pochissimi giorni, ma già si trova al centro di una vera e propria bufera social. Dopo le numerose segnalazioni su Alessia Antonetti (ne abbiamo parlato QUI), arriva ora un nuovo caso che riguarda un’altra corteggiatrice: Alessia Messina, la prima ragazza che l’ex di Martina De Ioannon ha deciso di portare in esterna.

Lo sfogo integrale dell’ex fidanzato su Instagram

A far esplodere il gossip è stato un lungo e durissimo sfogo pubblicato su Instagram dall’ex fidanzato di Alessia, ripreso in una story che sta circolando rapidamente in rete. Le parole sono molto forti e rischiano di creare tensioni già nelle prime settimane del percorso televisivo del tronista di Torre Annunziata.

Alessia Messina via Instagram

“Ho capito che non posso condividere la mia vita con chi lascia entrare qualcuno in casa, nel cuore, nella testa… e nemmeno un mese dopo si comporta come se non fosse mai successo niente. Ci sono persone che non cadranno mai in basso perché lì ci sono già nate. Niente ambizioni, niente identità, niente educazione. Non mi farò trascinare nel loro circo. La vita le ha messe esattamente dove meritano di stare. Non fatevi ingannare da un bel viso, anche l’ombra più scura nasce dalla luce. Non scenderò mai a quel livello, anzi le lascerò lì, sepolti tra loro dove sono sempre stati”.

Come reagirà Ciro Solimeno?

Questa segnalazione arriva in un momento delicato: Ciro Solimeno sta ancora conoscendo le prime corteggiatrici e cercando di orientarsi. La scelta di portare Alessia Messina in esterna sembrava un primo passo interessante, ma lo sfogo dell’ex potrebbe influenzare il giudizio del tronista e provocare la reazione delle altre corteggiatrici.

Non è escluso che Maria De Filippi decida di affrontare l’argomento in puntata, come spesso accade quando emergono segnalazioni di questo tipo.