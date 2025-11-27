Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono stati ospiti a Casa Lollo per raccontare la loro storia d’amore, nata nello studio di Uomini e Donne. Il tronista ha scelto la corteggiatrice e da allora i due non si sono più lasciati, nonostante i primi periodi di assestamento dovuti a differenze caratteriali.

Dopo quasi due anni, la coppia appare ancora molto unita e affiatata. Già lo scorso anno avevano festeggiato il loro primo anniversario con un pensiero romantico sui social. Alla vigilia del secondo anniversario, hanno condiviso dettagli sulla convivenza e sul matrimonio.

La vicinanza come chiave del loro rapporto

Cristian Forti ha sottolineato l’importanza di vivere vicino per far crescere il loro amore in modo sano: “A gennaio sono due anni, la vicinanza aiuta molto, la voglia di vedersi… e magari in 20 minuti sei con l’altro rispetto a dover prendere un treno e fare un viaggio di ore. Questa secondo me è una cosa molto importante”.

Nonostante non convivano, i due si vedono regolarmente nel fine settimana, conciliando lavoro e passioni personali. Valentina Pesaresi ha spiegato: “E’ una convivenza part-time, come il lavoro. Durante la settimana ognuno sta a casa propria, il week-end ci vediamo molto di più… Il nostro standard è sempre stato così, in modo da poter fare le nostre cose, vedere amici e quant’altro”.

La convivenza futura è un argomento di dialogo tra loro, senza una data precisa: “La volontà della convivenza c’è… Arriva quel momento in cui dici: ‘Ok, è arrivato il momento di andare a convivere’, per ora non c’è stato quello step, però ne parliamo. Per ora restiamo così perché è tutto molto più gestibile, la convivenza è molto più impegnativa sotto tanti punti di vista”.

Cristian ha aggiunto: “Non c’è una data esatta però la volontà c’è assolutamente. Comunque in una convivenza hai una casa da portare avanti, degli impegni e delle responsabilità diverse. Se io per esempio esco la mattina e rientro la sera alle nove o alle dieci, devi proprio conciliare delle cose”.

Matrimonio sì o no?

Sulla questione del matrimonio, i due hanno posizioni molto diverse. Cristian non considera il matrimonio necessario: “Il matrimonio? Ma chi si sposa più! Per me non è necessario, io penso che se ti ami, ti rispetti, lo fai a prescindere dal matrimonio”.

Valentina, invece, sogna il grande giorno, pur non considerandolo prioritario: “Lui non ha la concezione del matrimonio come quella che ho io. Io ho i genitori che stanno insieme da trent’anni, si sono sposati, mia sorella è sposata, quindi ho più la concezione del matrimonio rispetto a lui. A me piacerebbe, penso a quel giorno: ‘Ah l’abito che bello, da principessa…’ ma non è una cosa prioritaria”.

Riflessioni sul triangolo amoroso a Uomini e Donne

Valentina ha anche condiviso il suo pensiero sul recente triangolo che ha coinvolto Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno: “Io fin da subito, sin dai tempi in cui Martina faceva Temptation, ero un po’ controcorrente… mi è sempre piaciuta lei. Poi a Uomini e Donne ho tifato Gianmarco, anche se poi ha scelto Ciro… vedevo che stavano bene. Sicuramente da un lato del mio cuore ho tifato per Gianmarco. Il fatto che sia successo tutto questo caos mi dispiace per Ciro, ma penso che alla fine Martina abbia seguito ciò che voleva”.

Cristian ha commentato il lato dell’orgoglio: “Io sono molto orgoglioso, quindi al posto di Gianmarco non sarei mai tornato con Martina… una persona che non mi ha scelto, che mi ha rifiutato davanti a tutti, poi mi ricerca e io ci sto… io non riuscirei. Non giudico chi lo fa, lui l’ha fatto se l’è sentita, ma io non lo farei”.