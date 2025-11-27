Nel 2013 Moreno Donadoni conquista la dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, battendo Greta Manuzi, Nicolò Noto e Verdiana Zangaro. Il suo album d’esordio, Stecca, vola immediatamente in vetta alle classifiche, superando le 150.000 copie vendute e ottenendo tre dischi di platino.

Un exploit che nessun rapper uscito da un talent era mai riuscito a raggiungere.

Il calo delle vendite e le difficoltà nel mondo rap

Il secondo progetto discografico, Incredibile, pubblicato l’anno successivo, non ottiene lo stesso riscontro: si ferma poco oltre le 25.000 copie, conseguendo un solo disco d’oro.

Nel podcast No Lies, Moreno racconta come, dopo Amici, abbia percepito una certa chiusura da parte dell’ambiente rap: “Il mondo, quello rap, non ne voleva proprio sapere di avere un’apertura nei miei confronti. Io vengo da un periodo dove mi è stato quasi chiesto di cercare di fare le canzoni a prova di scemo […] Tu hai un marchio quando esci da lì, sei il campione di quella cosa lì, il vincitore. Quando esci ti senti un attimo anche tu spaesato”.

Nonostante le pressioni, Moreno sottolinea l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso: “La cosa migliore è non guardare il percorso degli altri, ma lavorare bene, cercare di avere consapevolezza. Se quel giro l’hai fatto una volta, non è detto che non lo possa fare di nuovo”.

Sanremo 2015: l’esperienza e il desiderio di tornare

Nel 2015 Moreno debutta al Festival di Sanremo con il brano Oggi ti parlo così, classificandosi penultimo. Un’esperienza intensa, che oggi ricorda con una nuova maturità: “L’esperienza a Sanremo è la più incredibile che puoi fare. Puoi iniziare alle 4 del mattino con un’intervista e finire alle 4 di notte con l’ultima prova […] Certo che ci tornerei. Mi farebbe piacere rifare un Festival un po’ più scanzonato e leggero. Con la stessa serietà, ma un po’ più di chill”.

Dopo Amici: reality, TV e nuove occasioni

Nel 2017 partecipa a L’Isola dei Famosi, dove resta in gioco per dieci puntate. Nel 2022 torna in televisione come concorrente di Celebrity Chef, il cooking show di Alessandro Borghese su TV8.

Il denaro vinto ad Amici e le scelte di vita

Moreno ha parlato apertamente anche dei guadagni ottenuti grazie al talent di Canale 5. Il montepremi vinto — 150.000 euro in gettoni d’oro, che diventano 200.000 con il premio della critica — gli ha permesso di cambiare la propria vita e quella della sua famiglia.

“Diventare il vincitore e avere il montepremi mi ha permesso di comprare la mia prima casa. La più grande soddisfazione è stata quando mio papà è rimasto senza lavoro: abbiamo pensato che potesse essere un buon investimento aiutarlo a prendere la licenza del taxi”.

Un gesto che ha avuto un impatto concreto anche sulla madre: “Aver aiutato a casa ha dato la possibilità a mia mamma di passare da full time a part time. È stato un modo per ricambiarli per tutto quello che hanno fatto per me”.