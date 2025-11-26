Ieri, come ogni martedì, Maria De Filippi ha fatto una nuova incursione nello studio di Belve, il talk show di RaiDue condotto da Francesca Fagnani. Questa volta, però, la Queen di Canale 5 non ha intervistato la conduttrice, ma ha rivelato un lato sorprendente e poco conosciuto di sé.

Dalla Queen di Canale 5 a Cattivik

Scherzando in studio, Maria De Filippi ha detto: “Tutti la conosciamo come MDF, la Queen, Maria la Sanguinaria, Bloody Mary, questo vale fino alle 23, dopo diventa un’altra cosa. Con un altro nome si aggira per la rete”.

Ha poi confermato la sua identità segreta: “Dopo le 23, per le 23 e 15 divento Cattivik. Col Nome Cattivik gioco a Burraco online, anche due ore di fila, finché non mi cascano gli occhi”.

L’origine del soprannome

Il soprannome Cattivik le è stato dato in ufficio: “Un giorno giravo per l’ufficio in redazione e avevo notato che una persona che lavora con me da tanti anni, era di spalle guardava le foto di Brad Pitt, e io dico: ‘Beh, tempi morti?’. E a quel punto sono diventata per tutto l’ufficio Cattivik. Ho anche il martello e la mascherina”.

Quando la conduttrice le ha chiesto se gli altri sapessero con chi passasse queste ore a giocare, Maria ha risposto di no, sottolineando che neanche lei sa chi siano gli altri giocatori online.

Il lato competitivo di Maria De Filippi

Durante il talk, la De Filippi ha spiegato come funziona il gioco: “Prima di tutto io ho la corona, ma non sono al livello degli altri, ho la corona con un cuoricino, ci sono i ‘coronati veri’ che hanno una corona ma poi vicino cose più importanti di me. Più punti fai… ogni partita vinci due punti. Adesso ti faccio vedere la lista dei tavoli, adesso gioco con questo”.