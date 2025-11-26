Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Sanremo Giovani 2025, il talent musicale che seleziona i nuovi artisti destinati al Festival di Sanremo 2026. Dopo le prime due serate, i giovani cantanti continuano a sfidarsi per conquistare un posto nella semifinale del 9 dicembre.

I semifinalisti delle prime due puntate

Prima serata: hanno passato il turno Antonia Nocca (ex Amici), La Messa e Cmqmartina (ex X Factor).

hanno passato il turno (ex Amici), e (ex X Factor). Seconda serata: hanno superato le sfide Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci.

Terza puntata: le sfide di ieri

La terza puntata ha visto nuovi duelli che hanno determinato altri semifinalisti.

Sfida 1: Welo vs Cainero

A passare il turno è Welo con il brano “Emigrato”.

Sfida 2: Caro Wow vs Deddè

Ha avuto la meglio Caro Wow con il brano “Cupido”.

Sfida 3: Mimì vs Petit

A vincere è stato Petit, ex finalista di Amici, con il brano “Un bel casino”.

Prossimi appuntamenti

La prossima settimana andrà in onda l’ultima puntata di Sanremo Giovani 2025, che decreterà gli ultimi tre giovani cantanti che accederanno alla semifinale del 9 dicembre.

Il 14 dicembre, durante la serata Sarà Sanremo, saranno scelti i sei finalisti che, insieme ai due vincitori di Area Sanremo, accederanno al cast delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.