L’esperienza di Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show è andata ben oltre le aspettative. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti classificata quinta, totalizzando 332 punti e superando Maryna di appena un punto.

Un risultato che pochi avrebbero previsto, soprattutto considerando che molti si aspettavano che fosse stata scelta da Carlo Conti come “quota comica”, un ruolo spesso riservato a concorrenti dalle performance più leggere o ironiche.

La giuria la prende sul serio: voti positivi e apprezzamenti costanti

Contrariamente ai pronostici, la giuria ha preso molto seriamente il percorso dell’influencer campana, assegnandole ogni settimana valutazioni più che sufficienti. Anche sui social la risposta è stata sorprendentemente positiva: in sei puntate su sette, Antonella ha ottenuto il tesoretto massimo da cinque punti.

Un risultato che ha colpito soprattutto quando ha interpretato Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G, esibizione durante la quale qualcuno l’ha scherzosamente paragonata alla versione giovane di Maria Teresa Ruta.

Non tutte le imitazioni sono state perfette, ma i complimenti non sono mancati

È innegabile che non tutte le imitazioni proposte siano risultate impeccabili. Tuttavia, la Fiordelisi è riuscita ogni volta a portare a casa reazioni positive, dimostrando impegno, ironia e una capacità di evolversi puntata dopo puntata.

La polemica su Alessia Marcuzzi

Ma non sono mancate le polemiche. Alessia Marcuzzi è stata addirittura accusata di essere stata “pagata” per elogiare Antonella, un’accusa che la conduttrice ha definito una totale assurdità.

“Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba! State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava”.

Il video provino: Antonella Fiordelisi canta Serena Brancale

Al di là delle discussioni, in questi giorni Antonella ha pubblicato un contenuto molto interessante: il video provino che aveva inviato alla redazione del programma. Nel filmato interpreta Anima e Core di Serena Brancale, imitazione che curiosamente non le è mai stata assegnata durante il programma.

Nel corso dell’edizione, Anima e Core è stata infatti interpretata da Maryna, mentre l’imitazione di Serenata è stata affidata a una delle Donatella.