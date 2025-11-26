Un nuovo duello infuocato ha acceso la puntata di Ballando con le Stelle dello scorso sabato. Protagoniste ancora una volta Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, che hanno dato vita a un botta e risposta destinato a far discutere a lungo.

Lo scontro ha sollevato una polemica anche il giorno dopo, quando Guillermo Mariotto, ospite de La Volta Buona, ha commentato il faccia a faccia parlando di “un po’ di finzione”. Una frase che ha spiazzato la conduttrice Caterina Balivo e il pubblico in studio.

Il diverbio di sabato sera: “Scostumata” contro “Rosicona”

Durante la diretta di Ballando, la tensione è salita immediatamente.

Secondo quanto visto in puntata, Barbara d’Urso ha definito la giurata “scostumata”, mentre Selvaggia Lucarelli ha replicato con un secco “rosicona”.

Mariotto: “C’è un po’ di finzione”

Ospite nel salotto di La Volta Buona, Guillermo Mariotto ha commentato lo scontro con parole che hanno fatto subito discutere: “Chi ha vinto in questo duello? Io ho riso per tutte e due. È stato un confronto talmente cavalleresco in qualche modo. Assistiamo a queste due prime donne che si attaccano e battibeccano. In ogni caso un po’ di finzione c’è”.

Mariotto ha poi aggiunto: “Che belle queste scaramucce. Non c’è nulla da spiegare, più chiaro di così. Queste due hanno una diatriba a settimana, una scaramuccia continua ed è meraviglioso. Ci divertiamo tutti, dobbiamo essere onesti”.

Caterina Balivo lo incalza: “Cosa intendi con finzione?”

La dichiarazione di Mariotto ha lasciato perplessa Caterina Balivo, che non ha nascosto il suo disappunto: “Che significa che c’è finzione? Non mi sembravano finte, nessuna delle due. A me sembrava fossero molto vere. Non ho capito cosa stai insinuando. Dicendo così non fai un complimento né a una, né all’altra”.

Magalli e De Grenet: “Interpretano un personaggio” e “Selvaggia provoca”

A prendere la parola è stato anche Giancarlo Magalli, che ha offerto una lettura più “televisiva” della questione: “Dai, interpretano un personaggio entrambe”. Mariotto, a quel punto, ha chiuso la questione con una battuta: “Ecco, bravo, spiegaglielo tu Giancarlo”.

Poi è intervenuta Samantha De Grenet, che ha avanzato un’ipotesi sulle dinamiche interne al programma: “Magari Selvaggia ha quel ruolo lì, è in giuria, deve giudicare, certe volte criticare, altre esasperare… Non dico che recita un personaggio, ma che ha un ruolo. Ci sta che cerchi di tirare fuori qualcosa da Barbara d’Urso e di creare la querelle in diretta perché questo fa ascolto”.

Secondo l’opinionista, sarebbe Lucarelli a spingere sul pedale della provocazione, mentre D’Urso, almeno inizialmente, avrebbe provato a mantenere un tono più leggero: “All’inizio ha risposto con molta ironia, poi però si è stancata e si è lasciata andare”.