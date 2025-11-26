Domenica 23 novembre, Belén Rodriguez è salita sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per un’intervista con il giornalista Mario Manca durante l’evento Vanity Fair Stories.

Fin dai primi minuti, la showgirl è apparsa provata, con un eloquio rallentato e un atteggiamento insolitamente stanco. I social, purtroppo, non hanno tardato a reagire con commenti crudeli e speculazioni sulla sua condizione.

Molti utenti hanno ipotizzato un malessere fisico o psicologico, altri hanno sollevato accuse ingiustificate. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, sollevando dubbi e domande: cosa stava realmente succedendo a Belén Rodriguez?

Il difficile periodo tra 2023 e 2024

Negli ultimi mesi, Belén ha parlato apertamente del periodo buio attraversato tra il 2023 e il 2024, segnato da depressione, fragilità emotiva e numerosi attacchi di panico. In quel periodo la conduttrice aveva anche scelto di farsi ricoverare per alcune settimane in una clinica specializzata, affrontando un percorso terapeutico complesso ma necessario. Proprio per questo, molti fan avevano inizialmente collegato il suo comportamento sul palco a una possibile ricaduta.

La spiegazione di Belén: “Ecco cosa mi è successo davvero”

Nelle ore successive all’evento, Belén ha deciso di rompere il silenzio con una serie di Instagram Stories, spiegando nel dettaglio cosa le era accaduto: “Volevo fare chiarezza su quello che mi è accaduto sul palco di Vanity. Avevo avuto un attacco di panico abbastanza complesso mentre ero da sola. Ho preso un calmante, poi un altro e un altro ancora. Il risultato è stato un annebbiamento importante”.

La showgirl argentina ha raccontato che l’attacco di panico l’aveva sorpresa poco prima dell’evento, mentre si trovava sola a casa. Per riuscire comunque a presentarsi a Vanity Fair Stories, ha assunto diversi tranquillanti, che l’hanno fatta apparire confusa e rallentata durante l’intervista.

“Non è facile mostrarsi così quando fai un lavoro pubblico”

Nel suo messaggio, Belén Rodriguez ha sottolineato quanto sia difficile affrontare fragilità psicologiche quando si vive sotto i riflettori: “Non è stato bello rivelarmi così. La tua fragilità può diventare una presa in giro, perché viene usata in modo inadeguato. Ma ci tenevo ad esserci, non volevo mancare di nuovo al lavoro”.

Belén ha poi ringraziato Vanity Fair e Mario Manca per la delicatezza mostrata durante l’intervista, nonostante la situazione fosse fuori controllo.

“Mi curo e lavoro con lo psicologo”: il messaggio di speranza

La conduttrice ha ribadito di essere impegnata in un percorso terapeutico: “Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo. Chi vive queste situazioni deve farsi aiutare, perché altrimenti diventa complicato vivere anche una giornata normale”.