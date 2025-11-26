La scuola di Amici accoglie tre nuovi aspiranti artisti. Questa decisione segue l’abbandono di Michelle Cavallaro e mira a rinnovare il cast in vista del Serale.

Lorenzo: il cantante già noto al pubblico di X Factor

Il primo a esibirsi è stato Lorenzo, già conosciuto dai fan dei talent grazie alla sua partecipazione a X Factor 2024, dove si è classificato al quarto posto. La sua performance ha convinto l’intera commissione, con Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che hanno espresso grande interesse.

Sarà Lorenzo a decidere con quale insegnante proseguire il percorso verso il Serale. La sua abilità vocale e la presenza scenica promettono un percorso interessante nella scuola più ambita d’Italia.

Giorgia: la nuova ballerina di talento

Subito dopo è stata la volta di Giorgia, ballerina accolta con entusiasmo da tutti gli insegnanti di danza. Proveniente dal mondo della danza classica, è probabile che collaborerà con Alessandra Celentano.

La giovane artista promette di portare eleganza e tecnica alla scuola, conquistando il pubblico con la sua precisione e grazia nelle esibizioni.

Elena: voce e chitarra per la nuova cantante

Infine, Elena si è presentata con la chitarra, dimostrando non solo una voce potente, ma anche notevoli capacità musicali. La sua introduzione è stata curata da Anna Pettinelli, e anche in questo caso l’intera commissione si è mostrata entusiasta.