Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Carlo Conti avrebbe incontrato non poche difficoltà nella composizione del cast del Festival di Sanremo 2026. Diversi Big della musica italiana avrebbero rifiutato il suo invito, segnando una situazione opposta rispetto all’anno scorso, quando i sì erano stati numerosi e prestigiosi.

Tra gli artisti che avrebbero detto no ci sarebbero: Tiziano Ferro, Annalisa, Ernia, Carmen Consoli, Alfa, Anna, Angelina Mango, Emma, Noemi, Pooh, Tananai, Irama, Tedua, Fabrizio Moro, Ruggeri e molti altri. Il quotidiano ha addirittura titolato la situazione come "La Grande Fuga dei Big".

Nuove candidature e possibili sorprese

Nonostante i rifiuti, le novità non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe ricevuto circa 250 candidature per il Festival di Sanremo 2026. Tra i nomi papabili:

Emma Nolde

Nada

La Niña

Anna Castiglia

Possibile partecipazione anche di Blanco ed Elisa

In trattativa ci sarebbero invece: Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Frah Quintale, Malika Ayane, Serena Brancale, Ermal Meta ed Elodie in collaborazione con Rkomi.

Marco Mengoni si è dichiarato possibilista: potrebbe partecipare “all’ultimo minuto”.

Altri nomi fatti oggi includono: Patty Pravo, California, Tommaso Paradiso, Tedua, J-Ax, i Litfiba e i Subsonica. Confermata, invece, l’assenza di Tiziano Ferro per mancanza di un brano adatto. Lo stesso artista ha dichiarato: “Se escludo al cento per cento una partecipazione in gara al Festival di Sanremo? Sì. Non ho la canzone e quindi non ci sarò”.

Possibili co-conduzioni al Festival di Sanremo 2026

Oltre ai cantanti, ci sarebbero novità anche sul fronte conduzione. Secondo il settimanale NuovoTv, Carlo Conti avrebbe individuato alcune possibili co-conduttrici:

Samira Lui

Giorgia

Laura Pausini

Maria De Filippi (con cui Conti ha già condotto il Festival nel 2017)

Il nome della co-conduttrice sarà annunciato prossimamente, mentre i cantanti saranno svelati questa domenica durante l’appuntamento classico di Carlo Conti al Tg1 delle 13:00.